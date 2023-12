Toyota Crown Sport PHEV è arrivata, ma ha solo 90 km di autonomia

La versione PEHV, sigla che sta a indicare Plug-in Hybrid Electric Vehicle, della Toyota Crown Sport è finalmente arrivata. il debutto in Giappone mostra la potenza del SUV ibrido e punta su questa caratteristica per fare breccia nel cuore degli appassionati. Di notevole interesse anche il nuovo telaio più sportivo, e naturalmente l’alimentazione a zero emissioni.

Il nuovo SUV ibrido

Con la grande corsa alla sostenibilità, le auto elettriche diventano uno degli elementi principali per un mondo più pulito. Anche i veicoli Plug-in Hybrid Electric però danno il loro importante contributo, anche se a leggere solo 90 km di autonomia c’è da storcere un po’ il naso, visto invece quanta ne offrono attualmente le auto elettriche (e per molti non è ancora abbastanza). Ad ogni modo, il nuovo modello Toyota Crown Sport è decisamente il più sportivo, ma anche il più costoso della serie, visto che costa quasi 11 mila euro in più della versione HEV. Il propulsore elettrificato combina il consueto motore a benzina aspirato da 2,5 litri con due motori elettrici e un pacco batterie agli ioni di litio.

La potenza del veicolo è alimentata da 302 cavalli con sistema elettrico 4WD E-Four. In realtà, quando si parla di plug-in si deve considerare la combinazione, spesso vincente, che l’ibrido offre tra benzina e batteria. In questo caso, afferma la casa automobilistica, con un pieno di benzina e una ricarica di batteria si arriva a un’autonomia di ben 1200 km. Una ricarica completa richiederà 5,5 ore da una presa standard, mentre un caricabatterie rapido la porterà all’80% in 38 minuti.

Toyota Crown Sport PHEV, le caratteristiche

La configurazione degli ammortizzatori è stata ottimizzata. Invece, i dischi ventilati da 20 pollici con pinze dei freni a sei pistoncini forniscono una potenza frenante sufficiente per il peso aggiunto. Si tratta di quasi 300 kg in più rispetto alla versione HEV. Il veicolo si basa sulla piattaforma TNGA, così come tutti i veicoli a marchio Crown. Tra le caratteristiche più interessanti aggiunte ci sono la possibilità di utilizzare l’aria condizionata e il sistema audio anche durante la ricarica, e la funzione di alimentazione esterna da 1.500 Watt che permetterebbe di alimentare dispositivi particolarmente grandi, grazie all’energia erogata.

Negi interni, i rivestimenti si combinano con tinte nere e rosse, con i sedili sportivi e le cinture di sicurezza posteriori rosse che aggiungono un tocco sportivo. Come detto, la macchina è già arrivata in Giappone ed è disponibile per l’ordine. Il costo in patria è di 7.650.000 yen, circa 47 mila euro, per l’allestimento RS che è quello di punta. Si tratta di un costo decisamente più elevato rispetto al modello HEV, ma del resto questa versione ibrida del SUV sembra valerli tutti.