Toyota Prius è diventata un’auto da corsa con ottimi risultati

Non bastava il nuovo restyling Plug-in Hybrid, ora si punta alle competizioni. Ed ecco che la nuova Toyota Prius si è effettivamente dimostrata decisamente migliore come macchina da corsa. L’auto funziona con carburante a zero emissioni e i risultati si sono subito visti nella gara di resistenza di 10 ore fatta in Thailandia.

Un nuovo modello da corsa

Eccolo il modello che non ti aspetti. Dopo aver lanciato la versione aggiornata, gli ingegneri di Toyota non si sono fermati e hanno rilanciato. Arriva la Toyota Prius versione sportiva, ossia per le corse automobilistiche e i risultati sono positivi. Del resto, Toyota non si smentisce mai, e abbiamo visto anche quanto è apprezzata tra i motori più affidabili. La vettura è dotata di uno splitter più grande, canard negli angoli anteriori per favorire l’aerodinamicità e un’ala posteriore alta. L’altezza da terra è stata ridotta rispetto alla versione di serie. Per quanto riguarda le caratteristiche ufficiale, non ci sono state ancora notizie rilasciate dalla casa automobilistica, ma indiscrezioni suggeriscono che l’auto ha un motore che funziona con carburante a zero emissioni di carbonio e produce più potenza rispetto all’auto stradale.

Secondo quanto riferito, è prevista una batteria di maggiore capacità per il sistema ibrido e anche modifiche al sistema di raffreddamento. Questa Prius sarà tra le numerose auto da corsa Toyota esposte al Tokyo Auto Salon del prossimo anno, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio. Saranno presenti le macchine del marchio provenienti dal Campionato Mondiale Rally, Campionato Mondiale Endurance, Super GT e altre serie ancora. Insomma, un ricco parterre relativo ai modelli da competizione che l’azienda nipponica ha sfornato negli ultimi tempi.

Toyota Prius da corsa

Come detto, l’auto è stata tra le protagoniste della gara tailandese, ma com’è andata la competizione? I risultati raggiunti fanno ben sperare. Su 63 partecipanti, la Prius si è posizionata all’undicesimo posto. Per quanto riguarda invece il posizionamento di classe, è arrivata al sesto posto. Al momento non è chiaro se Toyota voglia davvero lanciare questa vettura nel mondo delle corse, o si è trattato semplicemente di un test da effettuare una tantum per scoprire quali sono le potenzialità del veicolo. Del resto, non è la prima volta che delle Prius partecipano ad eventi di questo genere. In passato erano state protagoniste del Super GT giapponese. È anche vero però che quei modelli non avevano nulla a che fare con le versioni della Prius uscite su strada.