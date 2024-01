Toyota GR Yaris con cambio automatico, l’opzione è ufficiale

Arriva l’ufficialità, la Toyota GR Yaris 2024 avrà un cambio automatico opzionale. Il modello faceva parte di un club ormai esclusivo (insieme a GR Corolla, Honda Civic Type R , Civic Si e poche altre) che proponeva sul mercato auto con cambio manuale.

Si passa al cambio automatico

Al Salone dell’Auto di Tokyo è arrivato l’annuncio ufficiale per la Toyota GR Yaris, la quale ora presenta un nuovo cambio automatico a otto velocità con conversione di coppia. Il nuovo cambio è stato ribattezzato Direct Automatic Transmission e si basa su un convertitore automatico di coppia che è stato ottimizzato per cambi più rapidi. L’opzione è stata sapientemente calibrata per l’uso su pista. Le prestazioni, benché non si tratti di un cambio a doppia frizione come per le auto ad alte prestazioni, sono comunque di grande livello, visto quando ha già fatto Toyota nella serie di resistenza Super Taikyu e nel Campionato Rally del Giappone, dove appunto è stato testato tale cambio.

Di recente anche la Volkswagen ha detto addio al cambio manuale per la nuova Golf GTI, e ora anche Toyota fa lo stesso con la GR Yaris del 2024. Non sarà comunque l’unica novità del modello in questione. Apportati infatti una serie di miglioramenti un po’ in tutte le aree. Sarà a tal proposito disponibile un pacchetto di raffreddamento migliorato che prende il nome di “Circuito”. Le auto equipaggiate con il cambio automatico avranno anche un dispositivo di raffreddamento dedicato per il cambio. I radiatori sono ben visibili nelle prese laterali e la bella notizia è che l’aggiunta del cambio automatico farà pesare il veicolo soltanto 18 kg in più.

Toyota GR Yaris con cambio automatico

L’auto presenta un motore turbo a tre cilindri supportato da sospensioni migliorate e una carrozzeria adeguatamente rigida. Rafforzate anche le valvole grazie a un nuovo materiale che l’azienda però non ha reso noto per la valvola di scarico. Sono poi stati riprogettate i pistoni e aggiunto un nuovo sensore della pressione dell’aria aspirata. I radiatori aggiuntivi di questa Toyota GR Yaris sono ospitati dal nuovo paraurti anteriore che presenta un’estetica decisamente più aggressiva. Anche gli interni sono stati rimodellati e sono ora più concentrati sulle funzionalità offerte al guidatore. Infine, il nuovo quadro strumenti trova alloggio all’interno di un display da 12,3 pollici che è essenzialmente lo stesso presente nella Corolla GR.