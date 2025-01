Toyota, il ritorno di un’icona mastodontica: come sarà la prossima Previa

Il Toyota Previa, iconico minivan prodotto tra il 1990 e il 1997, non è mai stato un campione di vendite, possiamo anche immaginare il perché. Non è esattamente un’auto per tutti ma è un’auto che può contenere tutti. Il suo design unico e arrotondato, però, ha lasciato un segno indelebile nel panorama automobilistico.

Toyota sembra pronta a rilanciare questo modello distintivo, con una versione completamente nuova che dovrebbe debuttare entro i prossimi due anni, puntando su propulsori ibridi plug-in e completamente elettrici.

Secondo un rapporto pubblicato da Forbes, basato su fonti giapponesi, il nuovo Previa, infatti, arriverà nel 2026. Contrariamente alla piattaforma e-TNGA dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, come la bZ4X e la Lexus RZ, Toyota utilizzerà la piattaforma TNGA-K. Questa scelta strategica consente di integrare sia motorizzazioni ibride plug-in che elettriche, garantendo una maggiore flessibilità per soddisfare le preferenze di un mercato in continua evoluzione.

La variante ibrida plug-in potrebbe adottare la tecnologia già utilizzata nella Prius Prime, combinando un motore a benzina da 2 litri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 220 cavalli. Tuttavia, data la maggiore stazza del Previa, Toyota potrebbe optare per un pacco batteria più capiente, come quello da 18,1 kWh della RAV4 Prime, che garantirebbe un’autonomia superiore per un veicolo a sette posti.

La versione puramente elettrica del nuovo Previa potrebbe sfruttare il sistema di propulsione della bZ4X, con configurazioni a motore singolo o doppio, per potenze rispettivamente di 201 e 215 cavalli. Tuttavia, per mantenere un’autonomia competitiva rispetto ai modelli esistenti, è probabile che il Previa elettrico venga dotato di un pacco batteria più grande rispetto ai 71,4 kWh attuali della bZ4X.

Le vendite di veicoli a idrogeno hanno subito un drastico calo nel 2024, rendendola una strada meno percorribile. Il nuovo Previa, dunque, sarà inevitabilmente (almeno) ibrido. Il minivan potrebbe rifarsi al design retro-futuristico del modello originale, caratterizzato da linee morbide e aerodinamiche, che oggi potrebbero essere reinterpretate per adattarsi ai gusti moderni. Con un profilo aerodinamico e dettagli ispirati agli anni ’90, Toyota potrebbe seguire l’esempio della Renault con la sua attualizzazione della LeCar nella Renault 5 elettrica.

Anche dopo la sua uscita dal mercato statunitense nel 1997, il Previa ha continuato ad evolversi altrove, con una seconda generazione nel 2000 e una terza nel 2006, in produzione fino al 2019. Ciascun modello ha mantenuto un caratteristico profilo aerodinamico, che probabilmente sarà un elemento centrale anche nella versione 2026.