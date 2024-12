Toyota RAV4 2026, il prototipo fa immaginare uno stile BMW XM

Il futuro della Toyota RAV4, uno dei SUV più popolari al mondo, sta già alimentando la fantasia degli appassionati e dei designer digitali. Tra i vari rendering che immaginano l’aspetto del modello 2026, spicca quello di burlappcar, che ha scelto di esplorare uno stile decisamente audace e controverso.

Questo concept digitale si discosta nettamente da ciò che ci aspetteremmo dalla prossima generazione del veicolo, con elementi che richiamano, seppur vagamente, il design della BMW XM, specialmente nella parte posteriore.

Il rendering proposto, infatti, mostra una Toyota RAV4 irrealistica, caratterizzata da linee squadrate, angoli pronunciati e dettagli inaspettati come maniglie delle portiere a filo e un diffusore posteriore massiccio. Tra gli altri elementi stilistici spiccano i passaruota rivestiti in plastica, un cofano piatto e un’imponente spalla muscolosa. Non mancano però tocchi pratici come i mancorrenti sul tetto, che strizzano l’occhio alla versatilità, anche se il lunotto posteriore inclinato suggerisce un compromesso nello spazio di carico. Nel complesso, è un concept che provoca reazioni contrastanti.

Tornando al mondo reale, le immagini paparazzate dai forum di settore come Autopareri e Cochespias suggeriscono che la Toyota RAV4 del 2026 seguirà invece un approccio più conservativo, ispirandosi al linguaggio di design attuale del marchio.

Le proporzioni del modello sembrano simili a quelle dell’attuale generazione, con i familiari passaruota squadrati, ma ci sono innovazioni significative, come una fascia anteriore ridisegnata, fari LED moderni e fanali posteriori più eleganti. Questi elementi di design richiamano altri modelli recenti della gamma Toyota, tra cui Camry, Prius e Crown.

All’interno, ci si aspetta un cockpit digitale di ultima generazione, materiali più raffinati e un aggiornamento tecnologico che includa nuovi sistemi di sicurezza. La RAV4 2026 sarà probabilmente costruita sulla piattaforma TNGA-K, condividendo molte caratteristiche strutturali con l’attuale versione. Nonostante la vicinanza importante con la Toyota che conosciamo già, la Casa giapponese dovrebbe posizionarla sul mercato come un modello completamente nuovo.

L’offerta motori comprenderà versioni a benzina, ibride e plug-in hybrid, con la possibilità di un modello completamente elettrico, sebbene quest’ultimo rimanga un’opzione ancora incerta.