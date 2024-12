Lexus ritarderà i nuovi veicoli elettrici sino al 2027

Toyota non è mai stata una delle case più entusiaste nei confronti dell’auto elettrica. Non si tratta tanto di un pregiudizio ideologico, quanto di una valutazione che si è rivelata molto più sensata di quelle fatte da chi si è immediatamente convertito al mantra della transizione energetica ad ogni costo.

Al tempo stesso, non si può certo dire che l’azienda nipponica dia vita a mosse prevedibili, nelle sue politiche in tal senso. Fa testo, in particolare, quanto accaduto nel corso del 2023, quando al Japan Mobility Show ha destato grande scalpore presentando due sorprendenti Lexus EV, con la promessa di un loro arrivo nel 2026. A quanto sembra, però, quell’annuncio è stato affrettato. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i piani in questione sono stati sospesi.

No, le nuove Lexus annunciate nel 2023 non debutteranno nel 2026

I 14 mesi trascorsi dal Japan Mobility Show del 2023, per le case automobilistiche possono essere considerati alla stregua di un passaggio ad un’altra era. Se, in quel momento, nulla sembrava poter ostacolare il cammino del pianeta verso l’auto elettrica e forme di mobilità leggera meno stressanti per l’ambiente, ora tutto sta tornando in discussione. Le auto elettriche sono snobbate da un numero crescente di consumatori, che preferiscono virare sui modelli ibridi, non fidandosi evidentemente dei proclami che pure continuano ad arrivare generosamente da parte delle istituzioni.

E Toyota, che sta procedendo con i classici piedi di piombo verso gli EV, ha ancora una volta preso atto di quanto sta accadendo. Lo ha fatto rivedendo i piani inizialmente previsti per le due Lexus elettriche presentate al salone giapponese dell’auto. A rivelarlo è un rapporto stilato proprio in Giappone, a cura di NHK.

Stando a quanto asserito all’interno del rapporto, la produzione della Lexus LF-ZC e LF-ZL sarebbe stata posticipata a metà del 2027. A differenza di molti dei suoi concorrenti, i quali stanno rallentando i lanci di veicoli elettrici a causa di problemi di domanda, il ritardo di Toyota sembra però derivare da una ragione più strategica. L’azienda, infatti, sta impiegando più tempo per perfezionare i suoi processi di produzione, in particolare l’implementazione del gigacasting. Con ricadute in termini di tempistiche, come nel caso in questione.

Le nuove Lexus sono considerate molto importanti, nell’ottica di Toyota

Le Lexus LF-ZC e LF-ZL sono considerate vetture di rilievo nella strategia del gruppo Toyota. Vanno infatti a introdurre un design avanzato, oltre a tecnologie di ultima generazione le quali saranno trasferite ad altri modelli, facendone quindi da base.

Entrambi i modelli saranno supportati da una nuova architettura EV realizzata sotto forma di una struttura modulare gigacasted composta da tre porzioni: anteriore, centrale e posteriore. La casa asiatica ha dichiarato che la configurazione sarà speciale, intendendo come tale il fatto che la parte anteriore e posteriore degli EV sono strutturalmente indipendenti. In tal modo rendono possibile l’integrazione di batterie nuove e migliorate in futuro.

Proprio per quanto concerne le batterie, i nuovi veicoli elettrici Lexus sono destinati a presentare celle prismatiche all’avanguardia. Nei piani di Toyota dovrebbero essere in grado di garantire un’autonomia fino a 1.000 chilometri. Si tratta in effetti di un dato impressionante, soprattutto alla luce del fatto che la casa non è solita abbandonarsi a dichiarazioni esagerate o non supportate dai fatti.

Non saranno solo le Lexus ad essere posticipate, in casa Toyota

All’atto della presentazione, è stato anche rivelato che i nuovi veicoli elettrici Lexus saranno prodotti in uno stabilimento di assemblaggio avanzato. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, i veicoli saranno in grado di guidarsi autonomamente disponendo soltanto della batteria, del motore, e dei componenti del terminale wireless. In tal modo, permetterebbero di abbandonare i tradizionali nastri trasportatori sulla linea di produzione.

Occorre infine aggiungere che la LF-ZC e la LF-ZL non sono le uniche vittime della cronologia EV in evoluzione di Toyota. Nel passato mese di ottobre, infatti, l’azienda ha provveduto a rivelare che lo stesso destino attende il suo nuovo SUV elettrico a tre file. Destinato a essere prodotto nello stabilimento del Kentucky, in origine era stato messo sulla rampa di lancio per il prossimo anno. Anche in questo caso, il tutto è stato rimandato alla metà del 2026. In linea con gli altri modelli elettrici di Toyota rimandati, per un motivo o per l’altro.