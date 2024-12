Toyota RAV4: ecco come potrebbe cambiare la nuova generazione

La Toyota RAV4 è una delle auto più vendute negli Stati Uniti del marchio giapponese. Il SUV, considerato uno dei più affidabili sul mercato, vende circa 1.500 unità al giorno nel Paese a stelle e strisce. Dunque un restyling, previsto per il 2026, non farà altro che bene e terrà il modello aggiornato con le ultime tecnologie disponibili sul mercato. In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo aggiornamento, cominciano ad arrivare i primi render che immaginano come sarà il SUV nelle nuove vesti.

Toyota RAV4: la nuova generazione sarà così?

Il frontale cambierà e presenterà fari a doppio strato e un paraurti sportivo in stile Lexus. La silhouette resterà molto simile al modello attuale, ma cambieranno alcuni dettagli come i cerchi in lega, la verniciatura bicolore e fari posteriori a LED più sottili che daranno al SUV un aspetto più moderno e accattivante.

Anche sotto il cofano ci saranno diversi miglioramenti, come motorizzazioni ibride e plug-in, virando sempre più verso veicoli sempre più sostenibili. In particolare, ci si aspettano miglioramenti sull’efficienza e un aumento dell’autonomia nelle versioni plug-in hybrid. Il SUV poggerà nuovamente sulla piattaforma TNGA-K, dunque le dimensioni non dovrebbero variare.

Gli interni vedranno un miglioramento specialmente sulla tecnologia. Gli schermi saranno di ultima generazione, con un sistema infotainment all’avanguardia. Ci saranno altre funzionalità e un aumento del comfort, fondamentale specialmente per lunghi viaggi.

Il marchio giapponese, che ora intende puntare su auto elettriche dal prezzo accessibile, specialmente in seguito al nuovo accordo tra Nissan, Honda e Mitsubishi, che diventerà uno dei gruppi automobilistici più grandi al mondo, dovrà reagire per non perdere una grande fetta del suo mercato locale e non solo.