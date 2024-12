Nissan, la lentezza sugli ibridi sta uccidendo la Casa giapponese

In questi ultimi anni, il CEO di Nissan, Makoto Uchida, ha deciso di concentrarsi su un futuro interamente elettrico, allontanandosi così dalla produzione di veicoli ibridi. Sarebbe proprio questa scelta che potrebbe segnare la fine del suo mandato come capo della Casa giapponese, visto che sta contribuendo in modo significativo alle difficoltà finanziarie attuali della casa automobilistica.

A rivelarlo è un recente report di Reuters, che ha sollevato preoccupazioni interne riguardo alla visione di Uchida di abbandonare gli ibridi. Secondo alcune fonti anonime vicine ai vertici Nissan, alcuni mesi fa i dirigenti hanno sollevato dubbi sull’assenza di modelli ibridi, in particolare per il mercato statunitense. Il rapporto afferma che la leadership di Nissan non aveva previsto che la domanda di veicoli ibridi sarebbe aumentata così rapidamente.

Uchida ha commentato: “Fino a novembre dell’anno scorso, non potevamo prevedere l’impennata della domanda di ibridi”, come riportato da Reuters. Eppure Nissan sta registrando un aumento delle vendite in Nord America, con un incremento dell’1,7% rispetto al 2023, che a sua volta aveva visto un notevole miglioramento rispetto al 2022, quando i problemi legati alla catena di fornitura erano gravi.

Il marchio di lusso Infiniti, parte del gruppo Nissan, però, ha visto un calo delle vendite del 12,8%, e le vendite totali di Nissan sono scese del 2,2% in Nord America. Sebbene non siano numeri catastrofici, secondo il rapporto le vendite sono in gran parte alimentate da forti incentivi, che stanno comprimendo i profitti.

In Cina, ad aggravare il quadro, le vendite hanno registrato una flessione del 13,1%. A livello globale, Nissan sta attraversando un momento difficile. Recentemente, la compagnia ha annunciato una riduzione drastica dei suoi utili operativi, con un crollo del 90% nella prima metà dell’anno fiscale, e un calo netto del 94%. Questo ha spinto Uchida a dichiarare che saranno necessarie riforme aziendali e tagli dei costi, ma si sa che tali misure hanno un limite.

Nonostante tutto questo panorama piuttosto drammatico, Nissan ha in programma di lanciare 16 nuovi motori ibridi entro il 2027, un ambizioso piano di elettrificazione che dipenderà dalla capacità dell’azienda di superare l’attuale fase critica.