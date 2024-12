Toyota Yaris, novità nella gamma GR Sport del prossimo anno

La Toyota Yaris si prepara a proporre per il 2025 un aggiornamento che punta sia sull’estetica che sull’innovazione cromatica. La casa giapponese, ancora “indietro” sulla proposta puramente elettrica rispetto a molte case produttrici internazionali e blasonate, insiste da tempo sugli ibridi e avanza piuttosto timidamente sull’elettrico.

Andando alle novità della gamma Yaris per il prossimo anno, la versione GR Sport dell’apprezzatissima city car giapponese, già celebre per il suo carattere sportivo, si arricchisce di un esclusivo colore Storm Grey, proposto nella variante bicolore e abbinato a cerchi in lega opachi da 18 pollici, donando un look sofisticato e dinamico. La gamma si espande anche con il nuovo colore Forest Green, una tonalità intensa disponibile però in una configurazione monotono.

Gli interni della Yaris GR Sport sono stati progettati per coniugare sportività e stile. Spiccano le cuciture rosse a contrasto, abbinate a dettagli in grigio canna di fucile che valorizzano ulteriormente l’abitacolo. Non manca il logo GR SPORT in rilievo sui poggiatesta, un tocco che sottolinea l’eleganza e l’esclusività di questa edizione.

Dal punto di vista tecnico, Toyota rinnova la sua offerta puntando sull’elettrificazione (non pura), una scelta ormai consolidata per il brand giapponese. La Yaris GR Sport 2025 sarà infatti disponibile con due versioni ibride: Hybrid 115 e Hybrid 130, garantendo prestazioni efficienti e una guida dinamica, adatta sia alla città che a tragitti più lunghi.

La nuova gamma Yaris offre anche un pacchetto tecnologico di alto livello. Il sistema Toyota T-Mate, con la suite di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, rappresenta l’avanguardia in termini di sicurezza. A bordo, un digital cockpit personalizzabile e un avanzato sistema multimediale con schermi fino a 10,5 pollici assicurano un’esperienza di connettività senza compromessi.

Toyota ha già annunciato che la Yaris GR Sport, insieme al resto della gamma 2025, sarà disponibile per i test drive nel corso del prossimo anno. Il modello si preannuncia come il perfetto mix di estetica accattivante, tecnologia e sostenibilità. Non sorprenderebbe vedere nuovamente in cima alle classifiche la giapponese tra le compatte di successo.