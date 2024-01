Toyota verso il record, oltre 10 milioni di auto da costruire quest’anno

Si avvia verso il record giapponese Toyota. La casa automobilistica nipponica sta infatti godendo di una grande domanda per i suoi veicoli ibridi e per questo 2024 appena iniziato ha in programma di costruire circa 10,3 milioni di veicoli. Un numero senza precedenti per il colosso giapponese.

Numeri da record

Toyota ha intenzione di bissare il successo del 2023 e fare ancora meglio. Se lo scorso anno ha infatti costruito 9,23 milioni di modelli tra gennaio e novembre, per il nuovo anno ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella e arrivare a 10,3 milioni, grazie alla forte domanda per i suoi veicoli, soprattutto quelli ibridi. L’azienda sta infatti cercando di costruire 3,4 milioni di veicoli in Giappone quest’anno e altri 6,9 milioni all’estero, incluso il marchio Lexus. Secondo indiscrezioni il colosso prevede di produrre circa 250.000 veicoli elettrici nel 2024 prima di aumentare questa cifra fino a 600.000 unità nel 2025.

Benché la casa automobilista abbia espressamente detto di non voler rinunciare al motore a combustione, l’azienda deve anche fare i conti con le domande dei clienti. Per ora però sono gli ibridi ad avere ragione. Infatti, delle ragioni principali della crescita della produzione e delle vendite di Toyota è la domanda per i suoi modelli ibridi , inclusi ibridi tradizionali, ibridi leggeri e ibridi plug-in. In totale ha venduto lo scorso anno 3,1 milioni di veicolo HEV (Hybrid Electric Vehicle). Discorso diverso invece per le auto EV. Infatti, mentre l’azienda continua a riscuotere molto successo con i suoi veicoli a combustione, le vendite di veicoli elettrici a batteria rimangono limitate. Sono infatti meno di 100 mila quelle vendute lo scorso anno.

Toyota da record, ma il suo elettrico non decolla

In realtà si tratta di numeri in crescita anche per il settore dell’elettrico di Toyota, visto che nel 2022 ne aveva venduti solo circa 22 mila. Le 95 mila unità vendute lo scorso anno però rappresentano ancora una dato troppo basso rispetto alla concorrenza. Durante i primi 11 mesi dello scorso anno, Toyota ha prodotto 3.099.950 veicoli in Giappone e 6.131.118 nei mercati esteri, con incrementi rispettivamente del 27,3% e del 4% su base annua. Includendo i marchi Hino e Daihatsu, Toyota ha costruito un totale di 10.612.020 veicoli tra gennaio e novembre 2023. Al di là del discorso sull’elettrico, che sicuramente dovrà essere approfondito dall’azienda al fine di incrementarne le vendite, i numeri generali sono davvero positivi e Toyota spera di fare ancora meglio per l’anno appena iniziato. I presupposti ci sono. Staremo a vedere.