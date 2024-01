Toyota bZ4X: tutte le novità del MY 2024

Presto o tardi qualsiasi brand introdurrà dei modelli elettrici nella propria gamma. Lo faranno persino i marchi più lussuosi, da Ferrari a Lamborghini, e lo hanno fatto pure i più accesi “contestatori” della transizione ecologica. Si notino le virgolette, perché è, ovviamente, un’esagerazione. La campagna viene sposata da qualsiasi operatore della filiera, ma c’è chi ha da opinare in proposito. Ad avviso di Toyoda, presidente del gruppo, sarebbe opportuno vagliare pure delle soluzioni alternative, tipo l’idrogeno. Per ora, tuttavia, le autorità politiche sembrano non voler proprio sentire, e meno ancora i conducenti. Lanciata in Italia nel 2022, la Toyota bZ4x è figlia dei nostri tempi, la prima BEV del Costruttore nipponico. Nel corso del 2024 arriveranno un paio di grosse novità riguardanti sempre il modello.

Toyota bZ4X Model Year 2024: le differenze della BEV rispetto al passato

Il punto focale concerne la ricarica rapida. Infatti, in seguito ad approfonditi test di laboratorio, i tecnici hanno migliorato il software del sistema di riscaldamento degli accumulatori e introdotto un nuovo scambiatore di calore. In tal modo, hanno incrementato la velocità di ripristino dell’accumulatore a temperature basse, fino a un 30% in più. I portavoce ufficiali della compagnia sono scesi nei particolari: la ricarica dal 10 all’80% avverrà in appena 25 minuti mediante le colonnine rapide, dieci in meno rispetto a oggi.

Sotto il piano del comfort di bordo, la Toyota bZ4X avrà un nuovo sistema con pannelli radianti per riscaldare le gambe e i piedi in prima fila. In che modo? Attraverso la tecnologia a infrarossi, come constatato in prima persona dagli acquirenti di altri modelli. Ora immaginatevi quanto una funzione del genere contribuisca al relax generale, ad esempio durante le fredde giornate invernali.

Sugli allestimenti più ricchi, entrerà il Rear Collision Safety System, il quale, tramite gli stessi sensori del Blind Spot Monitor, consentirà di rilevare il rischio di collisione con le macchine in retromarcia. Grazie alla soluzione avanzata, chi si troverà al volante della Toyota bZ4X verrà messo subito al corrente del rischio di collisione con una macchina in retromarcia.

Inoltre, sarà aggiunta la Digital Key compatibile con Android ed Apple, per accedere e avviare la vettura senza chiave, usando lo smartphone o un altro dispositivo compatibile.