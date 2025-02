Toyota, altri suggerimenti del produttore sul debutto dell’iconica MR2

Toyota potrebbe essere pronta a riportare in vita una delle sue auto sportive più leggendarie, la MR2, dopo quasi vent’anni dalla sua interruzione. Durante l’ultimo Tokyo Auto Salon, un dirigente della casa giapponese ha lasciato intendere la possibilità di un revival per questa vettura a due posti, tanto amata dagli appassionati.

In occasione dell’evento, Toyota ha presentato la GR Yaris M Concept, un prototipo equipaggiato con un motore turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri, montato in posizione centrale, conosciuto come G20E. Questo motore potrebbe essere il cuore della nuova MR2, capace di erogare oltre 400 cavalli nella versione stradale e addirittura 600 cavalli nelle configurazioni da corsa. La GR Yaris M Concept è dotata di un design unico, con un motore centrale e trazione integrale, che ha suscitato l’interesse di molti nel mondo automobilistico.

Tomoya Takahashi, presidente di Gazoo Racing di Toyota, ha dichiarato che l’azienda sta cercando di “trovare il posto giusto” per introdurre il potente motore turbo e il sistema a trazione integrale, suggerendo che ci siano già discussioni in corso dietro le quinte.

L’originale MR2, lanciata nel 1984, era celebre per il suo design leggero e la straordinaria manovrabilità, guadagnandosi un ampio seguito tra gli appassionati di automobili. Il nuovo modello cercherà di rendere omaggio a questa tradizione, con dettagli stilistici ispirati al concept FT-Se, svelato al Tokyo Motor Show del 2023. Questo prototipo presentava una silhouette sportiva con un abitacolo avanzato e sbalzi corti, tratti distintivi delle vetture a motore centrale.

Anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il lancio, le voci del settore suggeriscono che la nuova MR2 potrebbe entrare in produzione già nel 2026. Toyota potrebbe voler accelerare i tempi di sviluppo per anticipare le nuove normative sui veicoli a benzina nei principali mercati globali. Tuttavia, considerando i tempi medi di sviluppo di un veicolo, il debutto nel 2026 potrebbe essere una stima troppo ottimistica.

Il possibile ritorno della MR2 fa parte di una strategia comunque più ampia di Toyota, volta a riprendere i nomi storici delle sue auto sportive e a rafforzare il loro status iconico. Oltre alla MR2, infatti, Toyota sta pianificando il ritorno della Celica e una nuova generazione della Supra.