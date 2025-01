Toyota, al Salone di Tokyo una speciale GR Yaris con motore centrale

Al Salone di Tokyo 2025, Toyota ha presentato una serie di novità entusiasmanti, tra cui un prototipo che potrebbe segnare l’inizio del tanto atteso ritorno della iconica MR2. Tale modello, non direttamente collegato a un primo sguardo, è chiamato GR Yaris M Concept, una hatchback sportiva con motore centrale. Tale concept car Toyota sarebbe progettata per testare e sviluppare il gruppo motore e il telaio, e potrebbe fare da base per una futura versione della leggendaria roadster giapponese.

Esteticamente, la GR Yaris M Concept si distingue per un design esasperato rispetto alla versione di serie, con ruote più grandi, un’imponente ala posteriore in carbonio e una livrea camuffata. Ma ciò che realmente la differenzia è il motore centrale.

Sotto il cofano, infatti, non troviamo il motore 1.6 turbo a tre cilindri della GR Yaris, ma un nuovo motore turbo 2.0 a quattro cilindri, attualmente in fase di sviluppo e destinato a potenziare le future auto sportive Toyota come la Celica e la MR2. Anche se Toyota non abbia divulgato i dettagli ufficiali sulla potenza, si dice che il motore potrebbe erogare fino a 395 CV nella versione stradale e addirittura 592 CV nella variante da corsa.

La GR Yaris M Concept non è solo un esercizio di stile, ma una vettura studiata per la performance. Toyota Gazoo Racing ha progettato il prototipo per competere nella Super Taikyu Series giapponese, mettendolo a dura prova con test in condizioni estreme, raccogliendo feedback da piloti professionisti come Akio Toyoda, il presidente di Toyota, e sviluppando ulteriormente il progetto.

Oltre al concept a motore centrale, Toyota ha presentato anche il GR Yaris Aero Package, che include aggiornamenti aerodinamici come un alettone posteriore variabile, un cofano ventilato e nuovi componenti laterali. Alcuni di questi aggiornamenti potrebbero essere resi disponibili come optional per i clienti giapponesi.

Un’altra importante novità è la GR Yaris da corsa, che Toyota ha progettato per partecipare alla 24 Ore del Nürburgring nel 2025, segnando il ritorno della casa giapponese in questa celebre competizione dopo una pausa di sei anni. Questo modello è dotato di un bodykit speciale e di una livrea rinnovata, ed è pronto per affrontare le sfide della Nürburgring Langstrecken Series.