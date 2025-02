Toyota RAV4: ecco come saranno gli interni del modello 2026

Toyota continua a dominare il mercato globale con quasi 11 milioni di veicoli venduti nel 2024. Tra questi, spicca il successo della RAV4, che negli Stati Uniti registra l’impressionante cifra di 1.500 unità vendute ogni giorno. Non stupisce quindi la grande attesa per il nuovo modello 2026.

Toyota RAV4: ecco come potrebbe cambiare il nuovo modello

I dettagli ufficiali non sono ancora stati rilasciati, ma il canale YouTube AutoYa Interior ha realizzato alcuni render degli interni della futura RAV4, basandosi sui concept e sulle foto dei prototipi attualmente in fase di test in diverse parti del mondo.

Il nuovo modello, identificato come XA60, sostituirà l’attuale generazione XA50 lanciata nel 2018 e aggiornata nel 2021. Le anticipazioni suggeriscono un rinnovamento importante degli interni, con diverse novità: un tunnel centrale più ampio e funzionale, un display del sistema infotainment orizzontale dalle dimensioni maggiorate e un sistema di climatizzazione con meno controlli fisici sulla plancia. Un altro dettaglio è l’aggiunta di una porta USB-C dedicata al passeggero anteriore, posizionata vicino alla portiera destra.

Il nuovo modello avrà quindi l’importante compito di mantenere alte le vendite, uno dei principali protagonisti del 2024. Nel frattempo la casa automobilistica giapponese sta lavorando ad una nuova supercar con motore V8 biturbo, segno che la transizione all’elettrico non è l’unica strada da seguire.

Il costruttore giapponese, infatti, non ha mai creduto veramente nelle auto elettriche. L’azienda sembra interessata a portare avanti diverse tecnologie, tra cui l’idrogeno, anche se non sembra registrare l’interesse sperato. Nonostante i forti sconti, le vendite della Toyota Mirai a idrogeno sono crollate negli ultimi mesi.