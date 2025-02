Toyota Prius, le proposta per il 2025 è ancora più efficiente e tecnologica

La Toyota Prius ha fatto la storia come una delle prime vetture a integrare la propulsione elettrificata, diventando nel tempo l’ibrida più venduta di sempre. Ora, con l’arrivo del 2025, questo modello iconico si presenta in una veste completamente aggiornata, con soluzioni innovative progettate che vanno a ottimizzare consumi ed efficienza energetica.

La nuova generazione della storica Toyota introduce dotazioni all’avanguardia, pensate per migliorare le prestazioni in modalità elettrica, permettendo di percorrere fino a 110 km a zero emissioni nel contesto urbano.

Fin dal debutto nel 1997, la Prius ha rappresentato un riferimento assoluto nel mondo dell’elettrificazione, superando 5,3 milioni di unità vendute a livello globale, di cui ben 350.000 in versione ibrida plug-in. A più di 25 anni dal suo esordio, Toyota alza ancora l’asticella, introducendo novità tecnologiche di rilievo.

Uno degli aggiornamenti più significativi sulla Prius del 2025 è il nuovo sistema di geo-fencing intelligente, che sfrutta la navigazione cloud per analizzare le condizioni del traffico e della strada in tempo reale. Questo sistema avanzato elabora i dati combinandoli con l’apprendimento automatico dello stile di guida e dei percorsi abituali dell’utente, ottimizzando così la gestione della batteria.

Il passaggio tra modalità ibrida ed elettrica avviene automaticamente, massimizzando l’efficienza del veicolo. Inoltre, se l’itinerario include una zona a traffico limitato per veicoli elettrici, il sistema garantisce una carica sufficiente per attraversarla interamente in modalità a zero emissioni. Nel caso in cui la destinazione si trovi in un’area a basse emissioni, il veicolo conserverà in autonomia l’energia necessaria per completare il tragitto in elettrico.

Le innovazioni non si fermano qui. La Prius 2025 integra la chiave digitale, gestibile tramite app e utilizzabile fino a cinque utenti, consentendo l’accesso e l’avvio dell’auto direttamente dallo smartphone. Per una maggiore praticità, gli smartphone possono essere ricaricati senza fili, grazie al caricatore wireless posizionato tra i sedili anteriori.

Sul fronte della sicurezza, Toyota ha implementato le più recenti tecnologie della suite T-Mate e Toyota Safety Sense, che offrono funzioni avanzate di assistenza alla guida, prevenzione degli incidenti e supporto alla manovrabilità, migliorando sia la protezione dei passeggeri sia il comfort di guida.

In Europa, la Prius viene proposta esclusivamente in versione ibrida plug-in, diventando la più ecologica ed efficiente di sempre. Il suo powertrain eroga una potenza combinata di 223 CV, mentre l’autonomia in modalità elettrica registra un miglioramento significativo. Grazie alle ottimizzazioni, ora può percorrere fino a 86 km in elettrico nel ciclo combinato WLTP e ben 110 km in città, un incremento notevole rispetto ai 69 km dichiarati nel 2024. A completare il pacchetto di innovazioni, resta disponibile il tetto fotovoltaico, che permette di ricaricare la batteria sfruttando l’energia solare, aggiungendo fino a 8,7 km di autonomia al giorno.