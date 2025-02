Toyota, arriva la più potente: dettagli tecnici della prossima supercar giapponese

Si sta profilando un anno straordinario per gli appassionati di auto ad alte prestazioni, con l’arrivo di due supercar destinate a spingersi oltre ogni limite. GAZOO Racing, il venerato reparto sportivo di Toyota, ha trascorso mesi a testare sul leggendario circuito del Nurburgring e sulle sue strade circostanti un modello che promette di unire due anime: una brutalmente sportiva e una raffinata, per occupare la vetta della gamma Toyota e Lexus.

Le ultime immagini rubate ci mostrano le Toyota GR Super Sport e Lexus LFR in fase di sviluppo, con il contributo diretto di un gigante dell’industria automobilistica come Bosch, impegnato a risolvere le ultime sfide tecniche di questi bolidi. Anche se non abbiamo ancora visto Akio Toyoda al volante durante i test, sappiamo che il presidente onorario di Toyota ha già avuto l’opportunità di mettersi alla guida di questa supercar, recentemente avvistata lungo le strade di campagna tedesche.

Le caratteristiche estetiche e aerodinamiche di questi prototipi non lasciano spazio a dubbi sulla loro natura estrema. Un cofano anteriore imponente e allungato, un abitacolo arretrato per due passeggeri e un’aerodinamica sofisticata si combinano con quattro terminali di scarico, uno spoiler posteriore fisso e un diffusore massiccio. Uno degli elementi più impressionanti riguarda le protezioni termiche del comparto meccanico, segno evidente di un motore progettato per erogare prestazioni straordinarie.

Secondo indiscrezioni provenienti dal Giappone, questa nuova generazione di supercar Toyota sarà equipaggiata con un avanzato motore V8 biturbo da 4,0 litri, sviluppato da GAZOO Racing e abbinato a un sistema ibrido. Il propulsore termico sprigionerà 720 cavalli, mentre un motore elettrico fornirà 180 CV aggiuntivi, portando la potenza complessiva a un’incredibile soglia di 900 CV.

Al momento non è stato rivelato alcun dettaglio sulla batteria, ma trattandosi di un’auto ibrida, è lecito aspettarsi un sistema di accumulo di energia. Gli esperti ipotizzano che possa trattarsi di una tecnologia “ibrida multistadio”, simile al plug-in system di Mercedes-AMG, dove la batteria non è pensata per garantire un’autonomia elettrica troppo estesa, ma anzi utile a ottimizzare le prestazioni e la risposta del powertrain.

A differenza di molte hypercar destinate a restare esclusive per pochi fortunati collezionisti, sembra che né la Toyota GR Super Sports né la Lexus LFR saranno prodotte in tiratura limitata. Secondo le fonti giapponesi, entrambe le vetture avranno anche una versione da competizione GT3, pensata per dominare le piste di tutto il mondo.

Per chi sogna di mettersi al volante di una di queste belve, c’è un’ottima notizia: il prezzo stimato si aggira intorno ai 200.000 euro, una cifra che, seppur elevata, risulta coerente con il livello tecnologico e prestazionale di queste supercar. La produzione partirebbe in estate e le prime consegne sarebbero previste già in autunno.