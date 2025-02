Toyota C-HR si rinnova: ecco gli aggiornamenti per il Model Year 2025

Toyota C-HR si aggiorna per il 2025, portando novità interessanti al crossover ibrido che ha già conquistato il mercato europeo con un milione di unità vendute. La seconda generazione, lanciata nel 2023, continua a riscuotere successo, come dimostrano le 1.746 unità vendute in Italia solo a gennaio. Tuttavia, per continuare a mantenere alto l’interesse, la casa automobilistica giapponese ha pensato di apportare piccoli miglioramenti.

Toyota C-HR: svelate le novità del Model Year 2025

L’aggiornamento introduce principalmente un nuovo allestimento: il Lounge Hero, che sostituisce le versioni Lounge Premiere. La caratteristica distintiva è la colorazione bi-tone+ che prevede tetto e parte posteriore in nero a contrasto. Il design è stato raffinato abbinando la finitura della griglia anteriore e lo spoiler posteriore al colore della carrozzeria. L’allestimento si completa con nuovi cerchi da 19 pollici in grigio opaco ed è disponibile anche nella nuova tinta Metal Oxide.

L’abitacolo del Lounge Hero si arricchisce con sedili in pelle sintetica impreziositi da dettagli rossi e finiture Liquid Black per il pomello del cambio, le portiere e la console. Il tetto panoramico di serie, oltre a creare un’atmosfera più luminosa, aumenta lo spazio in altezza di 3 cm. La dotazione include anche un head-up display e illuminazione ambientale configurabile in 64 colori. Ad aggiornarsi è anche la versione sportiva, che diventa GR Sport Hero, dotata di ammortizzatori FSC per migliorare la dinamica di guida, cerchi da 20 pollici, colorazione bi-tone+, sedili sportivi e distintivi badge GR.

La gamma motorizzazioni resta invariata: si parte dall’Hybrid 140 con propulsore 1.8 da 140 CV, seguito dall’Hybrid 200 con motore 2.0 da 197 CV, disponibile anche con trazione integrale AWD-i grazie a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Al vertice si posiziona la Plug-in Hybrid 220 da 223 CV, capace di percorrere 66 km in modalità elettrica.

La Toyota C-HR aggiornate parte da 35.700 euro in Italia per la versione Active, prezzo che conferma il posizionamento competitivo del modello nel segmento dei crossover ibridi.