Toyota MR2: la leggenda ritorna nel 2026

A volte ritornano. La Toyota MR2, modello mitico delle Tre Ellissi, potrebbe riprendere vita. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Car Scoops, il debutto della nuova generazione della sportiva nipponica è in programma per il 2026. Un ritorno che stuzzica la fantasia dei fan, a 24 anni dall’ultima versione realizzata. Le speculazioni sul design tengono banco incessanti. Se in principio la tesi favorita voleva il ricorso di una versione al 100% elettrica, adesso l’idea sarebbe cambiata, in favore di un look più classico. Il Costruttore delle Tre Ellissi ha sperimentato varie forme e proporzioni, valutando pure una configurazione analoga alla Renault 5 Turbo.

Al vaglio ci sarebbero un paio di soluzioni. La prima prevede un lunotto verticale e una copertura piatta del motore/bagagliaio, ispirato alla prima generazione di M2. La seconda un taglio all’avanguardia, dove il tetto scorre senza soluzione di continuità fino al lunotto posteriore angolato, richiamante le forme della Supra contemporanea. Relativamente alle dimensioni, si mormora di una lunghezza di 4,4 metri, una larghezza di 1,8 metri, un’altezza di 1,2 metri e un passo di 2,6 metri.

Toyota MR2: la sportiva approderà con una versione tutta nuova

Gli interni sono avvolti nel mistero. A rigor di logica, il dipartimento informatico lavorerà sodo affinché risponda alle esigenze e ai gusti dell’attuale platea di pubblico. Aspettiamo, dunque, una ricca dotazione di sistemi ausiliari alla guida di livello 2, il massimo standard oggi consentito dall’Unione Europea. Gli update avverrebbero, manco a dirlo, in modalità OTA (over-the-air), giusto per usare il termine maggiormente in voga. La qualità dei materiali sarebbe buona, all’altezza di un veicolo dalle importanti ambizioni.

Ma lo sappiamo, la curiosità principale verte sul “cuore pulsante”: che si celerà sotto il cofano? Stando alla tesi più accreditata, troverà spazio un tre cilindri turbocompresso da 1.6 litri in grado di sprigionare una potenza di 300 CV e 370 Nm di coppia motrice massima. Una scelta che strizza l’occhio alla tradizione, con un propulsore a combustione interna concepito sulla base di quello montato sulle varianti GR della Corolla e della Yaris, in contrapposizione con l’elettrificazione dilagante nell’industria delle quattro ruote.

Aspettiamoci poi un’esperienza al volante adrenalinica: complice il peso contenuto ad appena 1.300 kg, la configurazione a motore centrale e a trazione posteriore, come da tradizione, la Toyota MR 2026 avrebbe una grinta straordinaria. In abbinamento, verrebbero messe a listino un cambio manuale a sei rapporti o uno automatico a otto velocità. L’esemplare assicura delle performance elevate, un’immagine aggressiva e un handling spettacolare.