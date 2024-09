Tesla, con il Robotaxi debutterà anche il sistema di ricarica wireless?

Lo scorso anno Tesla aveva annunciato di essere al lavoro sulla tecnologia di ricarica wireless per i suoi veicoli. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che questa novità potrebbe debuttare con il nuovo robotaxi del marchio, che dovrebbe prendere il nome di CyberCab. A supporto di questa ipotesi, la casa automobilistica di Elon Musk ha recentemente depositato una serie di brevetti riguardanti proprio questa tecnologia.

Tesla: depositati i brevetti per la tecnologia della ricarica wireless

L’implementazione di questa tecnologia sul robotaxi avrebbe molto senso, considerando che si tratta di veicoli a guida autonoma e senza conducente. Una volta raggiunta una certa autonomia, i veicoli potrebbero recarsi autonomamente presso punti prestabiliti dove sono presenti i pad per la ricarica wireless. Tutto ciò avverrebbe senza la necessità di personale.

Successivamente, questa tecnologia dovrebbe arrivare anche sulle auto di serie della casa automobilistica. Lo scorso anno, infatti, durante l’Investor Day, Tesla aveva mostrato il render di una Model S mentre veniva ricaricata nel garage di una casa privata proprio grazie alla tecnologia wireless.

La presentazione del CyberCab, prevista inizialmente per l’8 agosto, è stata posticipata al 10 ottobre in seguito alla richiesta di Elon Musk di apportare alcune modifiche estetiche all’anteriore. Tuttavia, l’imprenditore potrebbe aver preso altro tempo per poter annunciare altre novità durante l’evento, che si terrà presso i Warner Bros Studios. La scelta di questa location è probabilmente legata ai test del robotaxi che verranno mostrati. Questi saranno effettuati in un luogo chiuso al traffico, evitando così il rischio di eventuali danni o incomprensioni con altri automobilisti.

Tra queste potrebbero esserci anche la nuova Model Y Juniper, oppure la futura Model 2, il primo modello low-cost del marchio previsto per il 2025. Potrebbe quindi essere sfruttata questa occasione per annunciare le novità in arrivo il prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2025 dovrebbe debuttare anche il Tesla Van, il camper elettrico dell’azienda. Manca solo un mese prima che l’azienda sveli le novità in arrivo.