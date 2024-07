Tesla, tutto rimandato per i robotaxi: non si arriverà in tempo per agosto

Ricordiamo tutti quando Elon Musk ha annunciato che l’8 agosto avrebbe svelato il tanto atteso robotaxi. Il modello ha subito suscitato grande curiosità. Nel corso degli scorsi mesi, però, sono circolate numerose voci e speculazioni. La nuova piattaforma avrebbe incontrato più di un ostacolo. A questo punto, pare che il robotaxi possa subire un leggero ritardo e non essere presentato ad agosto come previsto.

Secondo un rapporto di Bloomberg, la presentazione sarebbe stata spostata addirittura ad ottobre. Il robotaxi vedrebbe la luce con alcuni mesi di ritardo, ma perché? Pare che il team di progettazione abbia ricevuto istruzioni di rivedere alcuni elementi. Neanche a dirlo, l’impatto negativo su Tesla è stato immediato: è arrivato un rapido calo delle sue azioni prima di una parziale risalita.

Proprio a causa della nuova piattaforma, Tesla avrebbe bisogno di più tempo per finalizzare le prime unità del robotaxi. Il nome potrebbe essere quello di “Cybercab”. Non resta che aspettare per vedere se davvero sarà necessario qualche mese in più per scoprire tutte le nuove caratteristiche di questo nuovo prodotto della casa automobilistica americana.

Non è la prima volta che Tesla fa aspettare più del dovuto e che rimanda rispetto alle date annunciate. Basti pensare alla Full Self Driving, con Elon Musk che per anni ha promesso l’imminente arrivo della guida autonoma sui suoi veicoli. Tutte promesse sfumate regolarmente nel corso degli anni.

Per il robotaxi, prima di tutto, serve che ci sia un prodotto funzionale e convincente per il pubblico e le aziende. Se servono alcuni mesi in più per renderlo davvero pronto, non sarà un grave problema. In ogni caso, devono arrivare ancora le conferme ufficiali di questo ritardo da parte della casa automobilistica. Fino ad ora, però, Musk ha fornito pochi dettagli su questo nuovo progetto, escludendo l’annuncio della data di presentazione.