Ricarica wireless delle auto elettriche: questa funzionalità relativamente nuova sarà probabilmente una delle future scommesse di Tesla che ha acquisito la startup tedesca Wiferion, specializzata in tecnologie di ricarica induttiva. L’accordo è stato completato pochi mesi dopo che il produttore americano di auto elettriche ha lasciato intendere che stava sviluppando una piattaforma per ricaricare in modalità wireless i suoi veicoli.

Tesla punta forte sulla ricarica wireless: ha acquisito la startup tedesca Wiferion, specializzata in tecnologie di ricarica induttiva

L’acquisto, per il quale le intenzioni di Tesla erano note sin da giugno, è stato effettuato tramite la controllata olandese Tesla International BV. Sebbene il prezzo non sia stato reso noto, la testata tedesca Teslamag, che ha riportato l’acquisizione, suggerisce che il valore dell’operazione sia di circa 76 milioni di dollari (68,9 milioni di euro). Questo è l’importo registrato nell’ultimo rapporto trimestrale della casa americana come destinato ad acquisti di questo tipo e la società non è nota per aver effettuato altre acquisizioni di recente.

Sebbene non sia chiaro cosa intenda fare esattamente la società di Elon Musk con la sua nuova acquisizione, offre opportunità in diverse direzioni: ricarica wireless delle auto elettriche a casa, integrazione della ricarica wireless nella rete delle stazioni Supercharger, introduzione della tecnologia in veicoli autonomi o persino nei robot Optimus che Tesla sta sviluppando. Secondo gli analisti, è probabile che uno degli obiettivi principali sia quello di dotare i Supercharger di tecnologia wireless, che ridurrà l’usura e la necessità di riparazioni. La ricarica wireless gioverebbe anche ai camion a guida autonoma, dove la mancanza di un conducente diventa un inconveniente quando devono essere ricaricati.

Wiferion si autodefinisce “il principale fornitore del settore di trasferimento di energia automatizzato e senza contatto”. La startup tedesca sviluppa principalmente dispositivi di ricarica induttiva per robot industriali, ma anche per veicoli elettrici. L’azienda è stata fondata nel 2016 e le sue stazioni di ricarica sono disponibili dal 2018. Da allora, ha venduto circa 8.000 unità di prodotto. L’anno scorso, Wiferion è entrata nel mercato nordamericano dopo aver raggiunto un accordo di licenza globale con WiTricity, una società che fornisce anche tecnologie di ricarica wireless.

Il sito Web di Wiferion afferma che ora opera con il nome Tesla Engineering Germany, sebbene il rebranding non sia ancora completo. Teslamag osserva che la descrizione del produttore con sede a Friburgo è stata ora modificata. In precedenza, l’attenzione di Wiferion era rivolta ai sistemi di ricarica induttiva per sistemi di trasporto senza conducente, robot e carrelli elevatori di clienti industriali. Ora, secondo il registro di commercio tedesco, l’azienda sviluppa, produce e distribuisce prodotti e servizi nel campo dell’elettronica per veicoli elettrici, nonché “sistemi energetici fissi e dispositivi di accumulo, sistemi e dispositivi per la generazione di elettricità, compresi i moduli solari.