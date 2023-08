Tesla: problemi allo sterzo, nuova indagine NHTSA

Ancora guai per Tesla. La NHTSA ha aperto una nuova indagine sulla casa automobilistica di Elon Musk. Questa volta l’indagine verte su alcuni problemi di controllo dello sterzo e sulla perdita del servosterzo nella berlina Model 3 del 2023 e in alcune unità del crossover Model Y. Le autorità federali di regolamentazione della sicurezza dei veicoli hanno dichiarato in un avviso pubblicato sul sito Web dell’agenzia di aver ricevuto una dozzina di reclami da conducenti che hanno riscontrato problemi di sterzata nelle loro Tesla. In un caso specifico questo problema sarebbe stato la causa di un incidente. L’indagine appena avviata riguarda una popolazione di veicoli stimata fino a 280.000 dei veicoli Model 3 e Model Y del 2023 venduti negli Stati Uniti.

Sarebbero oltre 280 mila i veicoli Tesla sotto indagine per problemi di controllo dello sterzo

Solitamente un’indagine NHTSA porta una casa automobilistica a indagare su possibili difetti di fabbricazione o di progettazione e condurre un richiamo volontario. L’agenzia chiede ai conducenti di presentare reclami per telefono o online e utilizza tali reclami con altri dati per determinare quando sono necessarie indagini. Al momento non ci sono commenti da parte di Tesla.

Ricordiamo che la casa automobilistica di Elon Musk vive un ottimo momento con risultati record a livello di vendite e produzioni nel secondo trimestre del 2023. Tesla Model Y è risultata essere l’auto più venduta al mondo nel primo trimestre del 2023, superando rivali del calibro di Toyota Corolla e altri. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa nuova indagine da parte della National Highway Traffic Safety Administration.

Tesla è stata sottoposta a molte indagini NHTSA nel corso degli anni, soprattutto per quanto riguarda le sue funzionalità Autopilot e Full Self-Driving, ma mentre questo caso è correlato allo sterzo, non è chiaro se tali funzionalità siano correlate. Queste a volte hanno portato ad un richiamo vero e proprio ma molte volte invece si concludono senza alcun provvedimento da parte dell’ente per la sicurezza delle strade americane.