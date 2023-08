L’auto elettrica più venduta in Italia non è una sorpresa

Il mese di agosto è appena iniziato e, puntuali, sono arrivati i dati di vendita del mercato italiano a luglio: per il settore delle auto elettriche, che continua a viaggiare su volumi contenuti (3,4% di quota di mercato a luglio e 3,8% nel parziale annuo), arrivano nuove conferme. La Tesla Model Y, infatti, è ancora l’auto più venduta con risultati ben superiori rispetto alle dirette concorrenti. Vediamo i risultati completi.

La Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta in Italia

Sono 399 le unità immatricolate a luglio della Tesla Model Y che si conferma, quindi, l’auto elettrica più venduta nel nostro Paese anche nel corso del settimo mese dell’anno. Il crossover a zero emissioni continua a essere il riferimento del mercato delle quattro ruote, almeno per quanto riguarda il segmento delle auto a zero emissioni.

Seconda posizione per la sempre apprezzata Fiat 500, che si ferma a 332 unità, mentre al terzo posto troviamo l’immancabile Smart FortTwo, con 317 unità. Da segnalare il quarto posto della sempre più sorprendente MG4 di MG Motor che registra 222 unità. Chiude la Top 5, infine, la Peugeot 208 con 220 unità.

Ancora più interessanti sono i dati relativi ai primi 7 mesi dell’anno. In questo caso, infatti, la Tesla Model Y si conferma essere l’auto elettrica più venduta in Italia con 5.232 unità vendute e una quota di mercato del 14,1%. Seconda posizione per la Tesla Model 3 che si ferma a 3.308 unità con una quota di mercato dell’8.9%.

Le due vetture di casa Tesla coprono, quindi, il 23% del mercato delle elettriche in Italia. Tutte le altre sono, invece, più indietro, a partire dalla Fiat 500 che si ferma a 3.202 unità vendute, con una quota di mercato dell’8,7%. Anche in questo caso, la Top 5 delle auto più vendute è completata da due modelli molto apprezzati come la Smart ForTwo che si ferma a 2.754 unità e la MG4 che arriva a 1.457 unità.

