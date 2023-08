Tesla, occasione unica per i clienti: “non ricapiterà più”

Tesla escogita un nuovo modo per incrementare le vendite. Ai clienti che hanno già acquistato il sistema Full Self Driving sta proponendo di ordinare una nuova auto. Così facendo, avranno l’opportunità di trasferire il sistema ausiliario di assistenza alla guida senza sobbarcarsi ulteriori oneri. Lo ha dichiarato Elon Musk, fondatore e amministratore delegato della compagnia, che ha tenuto a sottolineare la portata speciale dell’iniziativa. Difatti, si tratta di una promozione a tempo limitato. In totale, durerà poco più di un trimestre, dal 20 luglio al 30 settembre dell’anno in corso.

Tesla: opportunità da cogliere al volo per i clienti

Le condizioni favorevoli vengono garantiti soltanto a chi aveva già ordinato una Tesla con FSD incluso. Dunque, coloro che abbiano intenzione di procedere ora non ne avrà diritto. Il conducente ne ha facoltà a patto di essere il legittimo proprietario della vettura, a titolo definitivo. Dunque, ciò esclude formule quali il noleggio, sia a breve sia a lungo termine, diventato abbastanza di voga nel recente periodo.

L’automobile ha cambiato accezione negli ultimi anni, passando dall’essere necessariamente un bene di proprietà a un servizio. Tuttavia, la società esclude con la promo tali soggetti. Inoltre, per usufruirne occorre disporre dello stesso account sia sull’esemplare vecchio sia su quello nuovo. Per gli altri termini e condizioni si invita a parlarne in prima persona con un operatore del marchio statunitense, il quale sarà in grado di fornire ogni delucidazione del caso.

Riprendendo quanto detto in apertura, dell’iniziativa ne ha parlato lo stesso Elon Musk. Il tycoon sudafricano ha spiegato di averci riflettuto per ben sette lunghi anni, prima di metterla a disposizione della clientela. Finora il Full Self Driving è sempre stato vincolato all’acquisto dell’auto, anziché legato all’account. Non sarà esclusivamente in questo intervallo temporale, ragion per cui chiunque fosse interessato dovrebbe approfittarne al volo. Stando a Musk ciò costituisce una specie di amnistia una tantum. Una misura straordinaria, non destinata a ripetersi in futuro. Nei tre mesi o si cambia auto o perlomeno si effettua l’ordine. Spera di rendere felici i clienti, sottolineando, però, come sia una mossa isolata.

Dal canto loro, gli acquirenti delle Tesla non sono apparsi granché entusiasti del trattamento favorevole. Lo ritengono il minimo, sicché era convinti di beneficiare nell’immediato del FSD, mentre hanno capito di aver soltanto rimpinguato le casse della Tesla. Invece di avere tra le mani dei veicoli dalle capacità superiori, hanno sostenuto le sessioni di ricerca e sviluppo in vista delle future uscite.