Auto più vendute in Europa: Tesla e Dacia battono Volkswagen

Tesla e Dacia sono due brand completamente differenti ma, nel primo semestre, sono riuscite a conquistare la leadership del mercato in Europa per quanto riguarda le auto più vendute. Sono, infatti, una Tesla e una Dacia le auto più vendute in Europa mentre Volkswagen è costretta a cedere lo scettro, dovendo accontentarsi di un terzo posto davanti alle due segmento B di casa Stellantis. Ecco i dati completi rivelati da Jato Dynamics che confermano il dominio di Tesla e Dacia in Europa:

Tesla Model Y e Dacia Sandero guidano il mercato auto in Europa

La Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa nel primo semestre del 2023. I dati confermano un totale di 136 mila unità vendute per l’elettrica di casa Tesla che registra anche un incremento delle vendite del +204% rispetto al primo semestre dello scorso anno. La Model Y è il modello che cresce di più in Europa tra i primi 25 modelli più venduti, confermando il successo del progetto della casa americana.

Seconda posizione, invece, per la Dacia Sandero che chiude con 123 mila unità vendute, confermando il successo della strategia del brand di puntare su un rapporto qualità/prezzo sempre al top. La Sandero ha registrato vendite in crescita del +27%. Terza posizione per la Volkswagen T-Roc che, grazie a una crescita del +29%, registra un totale di 11 mila unità vendute.

Per il SUV di casa Volskwagen si tratta, quindi, di un risultato soddisfacente anche se la leadership è ancora lontana. Volkswagen si consola con la leadership tra i brand, grazie a oltre 600 mila unità vendute. Quarta e quinta posizione, entrambe con 105 mila unità vendute, per le due segmento B di Stellantis, la Peugeot 208 e la Opel Corsa. I due modelli precedono la Renault Clio, la Toyota Yaris Cross, la Fiat 500, la Volkswagen Golf e la Dacia Duster.

