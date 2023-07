Tesla: controllo qualità scadente? Ecco un nuovo caso

Un altro esempio della scarsa qualità, o più precisamente, della mancanza di controllo qualità delle auto elettriche prodotte da Tesla, è comparso su Reddit. Il proprietario di una nuovissima Model Y Longe Range ha pubblicato le foto dell’esterno di una delle porte che mostrano il sigillo disallineato cosa che fa sì che l’auto emetta un forte rumore durante la guida. Mentre tornava a casa dopo aver ricevuto il suo nuovo crossover elettrico, il proprietario ha sentito un forte rumore che sembrava come se la portiera fosse stata aperta.

Altro caso apparso sul web evidenzia un controllo qualità carente in Tesla

L’uomo non aveva esperienza con le auto elettriche e inizialmente pensava che il problema fosse dovuto alla “mancanza di rumore del motore”. Tuttavia, il problema è peggiorato nei giorni successivi, spingendo il proprietario a verificare che tutte le porte e le finestre si aprissero e si chiudessero correttamente e che tutti i sigilli fossero al loro posto.

Proprio durante l’attenta ispezione è stato scoperto un difetto: la modanatura esterna sopra il finestrino del guidatore è visibilmente distorta, a differenza dell’altro lato, che è completamente a filo con la carrozzeria. Nelle foto condivise dall’utente zagman76 sul gruppo Tesla Lounge di Reddit, possiamo vedere il sigillo di plastica nera che spunta dalla portiera del guidatore in modo insolito.

Gli utenti di Reddit hanno chiesto al proprietario come gli fosse sfuggito qualcosa del genere durante la consegna, a cui ha risposto che il difetto non era così evidente nell’ispezione pre-ricevimento e probabilmente è peggiorato in seguito. Secondo zagman76, sarà necessaria una visita a un centro di assistenza Tesla per risolvere il problema della garanzia, poiché i tentativi di sistemare da solo il problema non hanno funzionato.

Sono in tanti però a pensare che Tesla dovrebbe prestare maggiore attenzione all’ispezione di tutti i nuovi veicoli per eventuali difetti, poiché non è compito del cliente controllarli in modo molto dettagliato. Un utente ha posto la domanda retorica: “Come fa anche a superare l’ispezione” ottenendo la risposta umoristica ma pertinente “Di quale ispezione parli?” da un altro utente di Reddit.