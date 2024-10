Tesla Model 3 RWD, ecco perchè non è più in vendita negli USA

La questione dei dazi elevati dagli Stati Uniti sulle auto elettriche cinesi continua a tenere banco. Anche perché il provvedimento si va a riverberare persino sulle case automobilistiche statunitensi che producono nel territorio del gigante asiatico o si approvvigionano di componenti cinesi.

Il mercato automobilistico degli Stati Uniti non dispone più della Tesla Model 3 RWD, quella che prevede in dotazione una batteria in litio, ferro e fosfato (LFP). Basta infatti aprire il configuratore del sito web dell’azienda fondata da Elon Musk per notare come ora, la berlina elettrica sia disponibile solamente in tre varianti, una in meno di prima. Se sono ancora presenti la RWD Long Range, la AWD Long Range e la Performance, manca proprio il modello base.

Cosa è accaduto per condurre alla pratica eliminazione dal listino americano della Model 3 RWD? Una domanda giustificata anche dal fatto che l’azienda californiana non ha emesso alcun comunicato di spiegazione, al proposito. Una lacuna che ha subito alimentato la ridda delle voci, come prevedibile. Con una che ha presto preso il sopravvento: colpa dei dazi elevati dal governo di Washington contro le auto elettriche cinesi.

Il fatto che su di esse gravino dazi pari al 100% sui veicoli prodotti in Cina e del 25% sulle batterie che le alimentano, ha praticamente sbattuto fuori dal mercato statunitense la Tesla Model 3 RWD. Il modello base del veicolo in questione, infatti, monta, accumulatori con celle LFP (litio-ferro-fosfato) che sono prodotti proprio in Cina. Non basta quindi il fatto che la vettura per il mercato degli Stati Uniti sia realizzata in California.

Un fatto il quale si va ad aggiungere all’inidoneità di questo modello per la ricezione degli incentivi governativi. Una differenza di non poco conto con la versione RWD Long Range che è invece inclusa nei modelli abilitati in tal senso. Tanto da spingere i consumatori a puntare senza remore su quest’ultima, che è anche in grado di garantire migliore accelerazione e maggiore autonomia. Ergo, Tesla Model 3 RWD è stata eliminata dal mercato USA.

I dazi USA stanno agendo con forza sul mercato automobilistico

Riepilogando, quindi, Tesla avrebbe dato luogo ad una sua valutazione in ordine alla Model 3 di base. Nella quale sono rientrati i fattori che abbiamo ricordato, spingendo infine all’unica decisione possibile, ovvero la sua eliminazione dall’offerta della casa. Non essendoci più una domanda in grado di sostenerla, la società di Elon Musk ha deciso di lasciare alla stregua di modello d’accesso la versione a trazione posteriore, alimentata da una batteria di maggiore capacità.

Un ragionamento per ora circoscritto al mercato degli Stati Uniti, naturalmente. Per quanto riguarda l’Unione Europea e il nostro Paese, infatti, la configurazione è rimasta invariata. Lasciando quindi fuori quella RWD Long Range che non pochi consumatori vorrebbero invece fosse introdotta lungo il Vecchio Continente.

Intanto, però, anche Tesla si ritrova a fare i conti con la nuova situazione creata dai dazi verso auto e batterie provenienti dalla Cina. Una questione che sta già producendo controsensi, come l’impossibilità per Lincoln di vendere in patria il Nautilus prodotto nel suo stabilimento cinese. Anche la questione dei dazi, come del resto quella relativa alle auto connesse di Pechino, potrebbe infine rivelarsi dannosa anche per l’industria automobilistica USA, andando nella direzione contraria a quella immaginata dal governo.