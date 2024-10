Tesla, continua l’espansione: il Supercharger è l’infrastruttura “più grande al mondo”

Tesla ha recentemente comunicato un aggiornamento sull’espansione della sua rete di ricarica rapida Supercharger. Nel corso del terzo trimestre di quest’anno, sono stati attivati 2.800 nuovi punti di ricarica, registrando una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’infrastruttura Tesla non si ferma e continua un’importante (quanto fondamentale) operazione di espansione delle stazioni di ricarica.

Nello stesso trimestre del 2024, Tesla ha erogato 1,4 terawattora (TWh) di elettricità attraverso la sua rete. Si tratta di un aumento del 27% rispetto al terzo trimestre del 2023. Il dato corrisponde anche a un risparmio equivalente stimabile intorno ai 540 milioni di litri di benzina e ha evitato l’emissione di oltre 1,3 milioni di tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

Nonostante alcune riduzioni di personale avvenute qualche mese fa, che hanno coinvolto anche il team responsabile della rete Supercharger, Elon Musk ha ribadito l’impegno di Tesla nel potenziare la propria infrastruttura di ricarica veloce. Il CEO ha dichiarato che quest’anno Tesla investirà oltre 500 milioni di dollari per aprire migliaia di nuove stazioni di ricarica. Il tutto, però, senza contare i costi operativi, che sono notevolmente superiori.

La rete Supercharger di Tesla, a quanto afferma lo stesso Musk, è oggi riconosciuta come la più grande al mondo per la ricarica rapida, con una presenza capillare anche in Europa. A maggio, l’azienda ha comunicato che ci sono oltre 14.000 stazioni Supercharger. Queste sono distribuite in più di 1.100 località in 30 Paesi europei, 3.600 stazioni in più di 200 punti solo in Germania.

Tesla ha inoltre reso il 99% della sua rete accessibile anche ai veicoli non Tesla, e presto verranno aggiunte altre stazioni. Nel 2023, la casa americana ha iniziato l’installazione dei nuovi Supercharger di quarta generazione. Questi “V4” presentano un design rivisitato, con dettagli neri invece del classico rosso, e un cavo di ricarica più lungo e fissato all’esterno. Offrono una potenza di ricarica fino a 350 kW, superando i 250 kW della generazione precedente. Tale quantità rappresenta attualmente il limite massimo per i veicoli elettrici Tesla.