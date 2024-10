Tesla Model 2, avvistato un prototipo misterioso: novità in arrivo?

Tesla sta lavorando alla nuova Model 2, primo veicolo low-cost della casa automobilistica, che dovrebbe fare il suo debutto nella prima metà del 2025, stando a quanto dichiarato da Elon Musk durante un incontro con gli azionisti. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero arrivare delle novità durante la presentazione del Robotaxi, che si terrà il 10 ottobre presso gli studi Warner Bros in California. Nel frattempo, sulle strade americane è stato avvistato un misterioso prototipo di Tesla.

Tesla Model 2, la presentazione si avvicina? Avvistato un prototipo misterioso

Il video è stato girato a Daly City, in California, e mostra quello che potrebbe essere il prototipo della tanto chiacchierata Model 2. Al momento non ci sono tantissime informazioni su questo modello, dunque non è possibile dire con certezza di che veicolo si tratti quello nel video. Tuttavia, un ex ingegnere di Tesla aveva dichiarato che sarebbe stata una sorta di Model 3 accorciata.

Il prototipo Tesla avvistato sembra, in tutto e per tutto, una Tesla Model 3 che mescola elementi della prima serie e della versione Highland, che ha fatto il suo debutto lo scorso anno. Non sono previste nuove versioni della Model 3, dunque ciò lascia immaginare che lì sotto si nasconda in realtà un altro veicolo. Che sia proprio la Model 2?

Nel frattempo online spuntano nuovi render che cercano di immaginare come sarà il modello che ha l’obiettivo di rispondere all’avanzata delle auto elettriche cinesi. Elon Musk, però, ora ha altri pensieri per la testa. Dopo aver lanciato, finalmente, il Cybertruck, che potrebbe arrivare presto anche in Europa, si prepara al lancio del Robotaxi, che potrebbe prendere il nome di CyberCab.

Secondo Musk, agli utenti costerà quanto “un giro in autobus”, ma con la comodità di arrivare dove si desidera. Insieme al taxi a guida autonoma, debutterà anche il nuovo sistema di ricarica wireless.