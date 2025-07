Tesla: ecco cosa aspettarsi dal nuovo modello compatto da meno di 30.000 €

Tesla, ormai da anni, sta lavorando su un modello più accessibile, il più piccolo della sua gamma. Conosciuto con vari nomi non ufficiali, tra cui Model 2, Model C o Model Q, questo veicolo è atteso da prima che i marchi cinesi iniziassero a invadere il mercato europeo. In molti pensavano che questo modello sarebbe arrivato prima, ma così non è stato. Dopo numerose cancellazioni e rinvii, questo modello è finito nuovamente sotto i riflettori dopo alcune nuove foto spia trapelate dagli Stati Uniti negli ultimi giorni. Il prototipo, pesantemente camuffato, mostra elementi come le maniglie a filo con la carrozzeria, solitamente riservate a modelli premium, e soprattutto dimensioni compatte, che confermano l’orientamento verso un segmento inferiore.

Tesla: il modello sotto i 30.000 euro torna sotto i riflettori

Il futuro modello entry-level di Tesla, che sarà ispirato al design della Model Y Juniper, sarà più piccolo e più basso di quest’ultima. Tuttavia, presenta una silhouette diversa, in particolare nella zona del montante posteriore.

Tesla ha già dichiarato pubblicamente di voler aumentare la produzione di auto più economiche. Per mantenere la leadership nel mercato elettrico europeo, il lancio di un modello più accessibile rispetto alla Model 3 è ormai imprescindibile. L’idea è quella di posizionarlo a metà strada tra una citycar e una compatta, con dimensioni contenute ma non estreme, e produzione prevista in Germania nella sua Gigafactory poco fuori Berlino.

Per mantenere il prezzo sotto i 30.000 euro, e in futuro, potenzialmente sotto i 25.000, Tesla dovrà ridurre drasticamente i costi. Tra le ipotesi al vaglio, c’è l’assenza del tetto panoramico in vetro, mentre gli interni potrebbero essere più essenziali delle best-seller Model Y e Model 3.

Dal punto di vista tecnico, l’auto dovrebbe montare un solo motore elettrico, offerto in vari livelli di potenza fino a circa 250-300 CV. L’autonomia stimata, grazie a una batteria di nuova generazione, potrebbe raggiungere i 500 km con una singola ricarica. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali, ma Tesla aveva confermato che la produzione sarebbe iniziata nella prima metà del 2025, indicativamente entro l’estate. Come spesso accade, i tempi sembrano essersi allungati. Tuttavia, le nuove foto spia suggeriscono che la presentazione del modello non dovrebbe essere lontana.