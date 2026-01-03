Tesla Model Y prima al mondo nel 2025 secondo Elon Musk, ma è davvero così?

Dopo il primato del 2023 e del 2024, la Tesla Model Y sarebbe riuscita a confermarsi anche nel 2025 come l’auto più venduta al mondo. A sostenerlo è Elon Musk, anche se, almeno per ora, non ci sono dati ufficiali a supporto di questa affermazione. Che la Model Y abbia le carte in regola per giocarsi il vertice non è affatto improbabile. Il SUV elettrico ha già scritto la storia negli ultimi due anni, diventando la prima auto a batteria capace di guidare la classifica globale delle vendite. Tuttavia, per il 2025 la situazione appare meno scontata.

Advertisement

I report definitivi degli analisti non sono ancora stati pubblicati, ma le prime stime basate sui risultati dei primi tre trimestri e sulle proiezioni di fine anno raccontano uno scenario diverso. Secondo diverse analisi preliminari, infatti, il titolo di auto più venduta al mondo dovrebbe tornare alla Toyota RAV4, con circa 1,2 milioni di immatricolazioni.

Advertisement

Subito dietro si collocherebbe la Toyota Corolla, attorno a quota 1,08 milioni di unità, mentre la Tesla Model Y chiuderebbe al terzo posto con circa 1,03 milioni di esemplari consegnati. Se questi numeri venissero confermati, significherebbe anche un calo sensibile per il SUV di Tesla, con le vendite che risulterebbero in diminuzione di circa il 12,7 per cento rispetto al 2024.

Da un lato pesa il periodo complicato vissuto dal marchio nei primi mesi dell’anno. Le prese di posizione politiche di Elon Musk e alcune uscite controverse hanno avuto un impatto evidente sull’immagine del brand, influenzando negativamente la domanda in diversi mercati. Dall’altro lato c’è il restyling del Model Y. L’aggiornamento introdotto a inizio anno ha inevitabilmente rallentato le vendite durante la fase di transizione tra vecchia e nuova versione.

Detto questo, alla luce delle difficoltà affrontate da Tesla nel corso del 2025, anche un terzo posto globale rappresenterebbe comunque un risultato di tutto rispetto. Dopo un avvio più lento del previsto, la nuova Model Y sta tornando a generare volumi interessanti, aiutato anche dall’introduzione di versioni più accessibili, pensate per ampliare la platea di clienti.

Advertisement

Non va poi dimenticato un elemento ricorrente nella strategia commerciale di Tesla: il forte incremento delle consegne nelle ultime settimane di ogni trimestre. Come già accaduto in passato, il finale di dicembre potrebbe aver rimescolato le carte, rendendo ancora possibile un colpo di scena all’ultimo momento.

Per sapere se Elon Musk avrà avuto ragione, però, servirà attendere i dati ufficiali. Solo allora si potrà stabilire se la Model Y avrà davvero conquistato una terza corona consecutiva o se il trono tornerà, ancora una volta, nelle mani di Toyota.