Lamborghini cancella l’elettrica: non si rischia come in Ferrari

Lamborghini ha fatto dietrofront completo. La Lanzador, spettacolare prototipo elettrico presentato nel 2023 con debutto previsto per il 2028, poi slittato al 2029, è stata cancellata a tempo indeterminato. Mentre Ferrari avanza spedita con la sua Luce elettrica, gli italiani di Sant’Agata Bolognese hanno preferito alzare bandiera bianca di fronte a un mercato non pronto.

Stefan Winkelmann, CEO e presidente di Lamborghini, non ha usato giri di parole nel giustificare la decisione al Sunday Times: “Investire pesantemente nello sviluppo di veicoli completamente elettrici quando il mercato e la clientela non sono pronti sarebbe un passatempo costoso e finanziariamente irresponsabile nei confronti degli azionisti, dei clienti, dei nostri dipendenti e delle loro famiglie”. Buttare milioni in un progetto che nessuno vuole è da incoscienti.

La Lanzador doveva essere una GT 2+2 ad alte prestazioni, quarto modello della gamma. Un’auto che sulla carta aveva tutto: design aggressivo, tecnologia d’avanguardia, il blasone del Toro. Eppure, mancava l’ingrediente fondamentale per conquistare la clientela Lamborghini: l’emozione dei motori a combustione. Chi compra una Lamborghini cerca sound, vibrazioni, profumo di benzina.

D’altronde, Lamborghini appartiene al Gruppo Volkswagen, che ha vissuto situazioni analoghe con Porsche, costretta a correggere la rotta dopo aver sopravvalutato l’entusiasmo per l’elettrico. Il rischio finanziario di sviluppare un veicolo elettrico fallimentare è alto, e il cuscinetto economico di Lamborghini non regge il confronto con quello di Ferrari.

La soluzione sarebbe da trovare ancora lì, negli ibridi plug-in. L’attuale gamma, composta da Urus, Revuelto e Temerario (rispettivamente con motori V12 e V8), è già dotata di tecnologia PHEV. Il futuro quarto modello seguirà la stessa strada, probabilmente mantenendo il nome Lanzador ma con, appunto, un powertrain ibrido anziché elettrico puro.

Finché i clienti lo richiederanno e le normative europee lo consentiranno, Lamborghini continuerà a sviluppare motori a combustione affiancati dall’elettrificazione ibrida. L’elettrico puro? Forse non arriverà mai.