Facebook Twitter Instagram Youtube

Lamborghini cancella l’elettrica: non si rischia come in Ferrari

Lamborghini cancella definitivamente i piani per la Lanzador elettrica. Troppi rischi finanziari e clienti non interessati: il futuro è ibrido plug-in.
Ippolito VdiIppolito Visconti
23 Febbraio 2026
lamborghini lanzador lamborghini lanzador

Lamborghini ha fatto dietrofront completo. La Lanzador, spettacolare prototipo elettrico presentato nel 2023 con debutto previsto per il 2028, poi slittato al 2029, è stata cancellata a tempo indeterminato. Mentre Ferrari avanza spedita con la sua Luce elettrica, gli italiani di Sant’Agata Bolognese hanno preferito alzare bandiera bianca di fronte a un mercato non pronto.

Advertisement

Stefan Winkelmann, CEO e presidente di Lamborghini, non ha usato giri di parole nel giustificare la decisione al Sunday Times: “Investire pesantemente nello sviluppo di veicoli completamente elettrici quando il mercato e la clientela non sono pronti sarebbe un passatempo costoso e finanziariamente irresponsabile nei confronti degli azionisti, dei clienti, dei nostri dipendenti e delle loro famiglie”. Buttare milioni in un progetto che nessuno vuole è da incoscienti.

lamborghini lanzador
Advertisement

La Lanzador doveva essere una GT 2+2 ad alte prestazioni, quarto modello della gamma. Un’auto che sulla carta aveva tutto: design aggressivo, tecnologia d’avanguardia, il blasone del Toro. Eppure, mancava l’ingrediente fondamentale per conquistare la clientela Lamborghini: l’emozione dei motori a combustione. Chi compra una Lamborghini cerca sound, vibrazioni, profumo di benzina.

D’altronde, Lamborghini appartiene al Gruppo Volkswagen, che ha vissuto situazioni analoghe con Porsche, costretta a correggere la rotta dopo aver sopravvalutato l’entusiasmo per l’elettrico. Il rischio finanziario di sviluppare un veicolo elettrico fallimentare è alto, e il cuscinetto economico di Lamborghini non regge il confronto con quello di Ferrari.

lamborghini lanzador

La soluzione sarebbe da trovare ancora lì, negli ibridi plug-in. L’attuale gamma, composta da Urus, Revuelto e Temerario (rispettivamente con motori V12 e V8), è già dotata di tecnologia PHEV. Il futuro quarto modello seguirà la stessa strada, probabilmente mantenendo il nome Lanzador ma con, appunto, un powertrain ibrido anziché elettrico puro.

Advertisement

Finché i clienti lo richiederanno e le normative europee lo consentiranno, Lamborghini continuerà a sviluppare motori a combustione affiancati dall’elettrificazione ibrida. L’elettrico puro? Forse non arriverà mai.

LinkedInTelegramWhatsApp