Da Ingolstadt a Pechino: la Concept C rinata come AUDI sportiva

Per tutti gli occhi puntati su Audi, le nuovissime RS 5 berlina e Avant del 2026 o 2027 rappresentano il richiamo irresistibile di una promessa sportiva che non si lascia scacciare via, proprio come l’eco dei gloriosi modelli del passato fuso con linee moderne e aggressive.

Entrata nella categoria dei pesi massimi, letteralmente, dato che è più pesante di un’Audi RS 6 Avant con il suo V8, questa prima RS ibrida plug-in ambisce a calpestare a BMW M3 e la M3 Touring. Con 630 cavalli di potenza che superano l’attuale RS 6, e dimensioni significativamente più generose della vecchia RS 4 Avant, l’RS 5 ufficiale incarna quel nuovo stile che intreccia innovazioni contemporanee ai richiami storici.

Eppure, con l’RS 5 ormai realtà, le indiscrezioni non smettono di vorticare intorno al destino del prossimo veicolo elettrico ad alte prestazioni, ispirato all’Audi Concept C, sviluppato presumibilmente in simbiosi con Porsche sulla base dei nuovi modelli 718.

Di recente, voci da Stoccarda suggeriscono uno strappo netto. Porsche potrebbe staccare la spina a questa iterazione elettrica, tornando a un’esistenza ICE, puro e ruggente. Audi, dal canto suo, continua a cancellare modelli, ma i vertici degli uffici centrali giurano ai dipendenti che la loro auto sportiva non è stata accantonata, con arrivo previsto nel 2027. Non tutti, però, si fidano di queste certezze.

Uno dei numerosi e a bili creatori digitali automotive, stanco degli universi paralleli CGI, ha ideato una via d’uscita intrigante: poiché i veicoli elettrici non conquistano ogni angolo del mondo, Audi potrebbe virare rotta e “portare lontano” la Concept C originale come AUDI, il marchio (con lo stesso nome) per il mercato cinese.

L’artista virtuale Theottle, noto sui social, ha scomodato la CGI per sezionare e ricomporre l’Audi Concept C, proponendola come arma vincente per la joint-venture tra Audi e SAIC Motor. Presentato nel 2024, questo sottomarchio vanta già la station wagon compatta E5 Sportback e l’SUV crossover medio E7X in arrivo, con tecnologia BEV ed EREV.

Una terza vettura, derivata proprio dalla C Concept, completerebbe idealmente la gamma come modello di punta, non eccessivamente oneroso se condividesse i propulsori dell’E7X.