Mercedes “baby” Classe G: un render anticipa il modello di serie

L’ultimo avvistamento di questo modello risale a pochi giorni fa, quando un prototipo è stato fotografato nel nord Europa durante i test invernali. Nonostante il pesante camuffamento, la vettura mostrava già proporzioni e impostazione chiaramente ispirate alla Mercedes Classe G, tanto da sembrare una vera e propria versione in scala ridotta del celebre fuoristrada. Proprio partendo da quelle immagini, il designer Nikita Chuyko ha realizzato per Kolesa una serie di render estremamente realistici che anticipano quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del modello.

Il design della Mercedes “baby” Classe G resta fortemente squadrato, con superfici pulite, passaruota pronunciati e cofano che richiama quello della Classe G. Il frontale è dominato da fari tondi ai lati della classica griglia, mentre il paraurti integra tre prese d’aria. Il tetto appare piatto e l’impostazione generale mantiene la robustezza tipica della famiglia G. Anche al posteriore i richiami sono molto evidenti con gruppi ottici, paraurti e portellone che ricordano quelli della Classe G. Su quest’ultimo compare anche un supporto per i cavi di ricarica, soluzione già vista sulla Mercedes G 580.

Le prime informazioni indicano che il debutto avverrà con la variante completamente elettrica, probabilmente condividendo parte della tecnologia con altri modelli EV della gamma Mercedes. Non è però esclusa la presenza di varianti con motore termico, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. È possibile che l’offerta motori vari in base ai mercati, con il costruttore che sembra voler mantenere aperte diverse opzioni.

La Baby G si inserirà in una nicchia premium di fuoristrada compatti dove uno dei rivali più diretti potrebbe essere il futuro Land Rover “Baby Defender”. La struttura dovrebbe prevedere un telaio a longheroni, soluzione che confermerebbe un orientamento verso l’off-road.

Se le anticipazioni si riveleranno corrette, il nuovo modello porterà lo spirito della Classe G in un formato più accessibile, mantenendo il classico design e le capacità fuoristrada. Resta da vedere quale sarà la configurazione definitiva e se accanto all’elettrico arriverà anche una versione termica per chi non è ancora pronto al passaggio completo alla mobilità elettrica.