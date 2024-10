Tesla Semi sorprende i clienti: “Efficienza senza precedenti”

Mentre l’Europa continua ad attendere l’arrivo del Tesla Semi, dall’altra parte dell’oceano il camion elettrico continua a stupire i clienti. In particolare DHL, l’azienda di logistica, che aveva ordinato 7 unità del Tesla Semi nel lontano 2017. Tuttavia, i noti ritardi e problemi che l’azienda americana ha dovuto affrontare hanno fatto sì che non potessero effettuare i primi test fino all’estate scorsa. Così, DHL ha avuto l’opportunità di testare il camion elettrico soltanto 7 anni dopo il suo ordine: durante l’estate il Tesla Semi è stato messo alla prova utilizzandolo come qualsiasi altro camion. I test, pubblicati direttamente da DHL, hanno stupito l’azienda, affermando che ha superato le sue aspettative.

Tesla Semi stupisce i clienti: cambierà l’intero settore dei trasporti?

Durante i test è stato completato inizialmente un percorso di 625 chilometri con il camion a pieno carico. Ovvero, con un peso di 34 tonnellate: secondo DHL, durante i test sono state percorse 500 miglia, circa 800 chilometri, con una singola carica completa e a velocità superiori a 80 km/h per più della metà del percorso. In questo modo, DHL ha potuto confermare i numeri dei primi test prestazionali con il Tesla Semi, in cui si è ottenuto un consumo medio di 1,72 kWh per miglio percorso (1,07 kWh per chilometro, circa 106 kWh/100 chilometri).

“Ha superato le nostre aspettative e persino la stessa valutazione di Tesla”, ha dichiarato l’azienda. Tuttavia, questi risultati non bastano a Elon Musk e Tesla, che sono più che determinati a migliorare queste cifre. Secondo le indiscrezioni, la casa automobilistica potrebbe apportare diverse modifiche per consentire al camion elettrico di poter superare i 900 chilometri di autonomia con una singola carica.

Nei test dimostrativi effettuati dal marchio si sono visti numeri che superavano leggermente quegli 800 chilometri (ben 804 km) e con ancora il 7% di batteria rimanente. Facendo un confronto, con questi numeri il Tesla Semi starebbe consumando l’equivalente di circa 11,76 litri di carburante ogni 100 chilometri.

Non male per un camion che eroga 1.500 CV di potenza e la cui batteria si dice abbia una capacità di circa 900 kWh. Per il momento, DHL ha già assicurato di essere pronta a lavorare con i Tesla Semi e sta pianificando la loro integrazione nella sua flotta. Con l’arrivo in Europa, confermato da Elon Musk, il camion elettrico potrebbe rivoluzionare l’intero settore dei trasporti.