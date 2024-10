Tesla Model 2: ecco come potrebbe essere la low-cost da 25.000 euro

Nei prossimi anni Tesla lancerà una serie di nuovi modelli per riprendere quote di mercato perse principalmente a causa delle auto elettriche cinesi, sempre più economiche rispetto alla concorrenza. La prima novità in arrivo riguarda il Robotaxi, che sarà presentato oggi 10 ottobre. Durante l’evento, che si terrà presso gli studi Warner Bros in California, potrebbero essere svelate altre novità, tra cui i primi dettagli riguardanti la Model 2.

Tesla Model 2, la low-cost elettrica del marchio sarà così?

La prima low-cost elettrica di Tesla dovrebbe fare il suo debutto entro la prima metà del 2025, stando a quanto dichiarato da Elon Musk durante un incontro con gli azionisti. Sappiamo benissimo, però, che in quanto a tempistiche l’imprenditore di origini sudafricane non è molto affidabile. Comunque sia, la casa automobilistica ha in progetto diverse novità: la prima, come detto, sarà il Robotaxi, che secondo Musk costerà “quanto un giro in autobus”, ma con la comodità di arrivare dove si desidera.

L’altra novità riguarda una nuova gamma di veicoli elettrici accessibili, di cui farà parte la Model 2. A seguire arriverà sul mercato anche un camper elettrico, anche se al momento non si conoscono ancora i dettagli. Da non dimenticare il restyling della Model Y, che presenterà nuovi elementi e si avvicinerà al design della Model 3 Highland, arrivata sul mercato alla fine del 2023. Nonostante le novità in arrivo, gli azionisti sono preoccupati che potrebbero deludere le aspettative, facendo crollare le azioni che negli ultimi anni sono schizzate alle stelle.

Sulla Model 2, al momento, ci sono pochi dettagli a riguardo. Tuttavia, un ex ingegnere della casa automobilistica aveva affermato che sarebbe stata una sorta di Model 3 accorciata. Tanto basta per dare indicazioni ai creatori digitali, che cercano di anticipare quello che sarà il design finale del modello elettrico.