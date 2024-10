Tesla Model Y a sette posti con un sovrapprezzo di 2.500 euro

Tesla ha introdotto negli Stati Uniti una nuova versione della Model Y con una terza fila di sedili, la prima volta per un’opzione a sette posti sul modello. Questa configurazione, adesso, arriva anche in Europa: Tesla ha annunciato che la Model Y è ordinabile con sette posti anche nel nostro continente. Il supplemento per questa opzione corrisponde a 2.500 euro, con le prime consegne previste entro la fine di quest’anno.

Questa variante verrà prodotta nella Gigafactory in Germania, si tratterà di un’opzione per i sedili che rimarrà indisponibile per il mercato cinese. La configurazione a sette posti è disponibile solo per la versione Long Range con trazione integrale (LR AWD), il cui prezzo base parte da 54.990 euro. Con l’aggiunta della terza fila, il totale sale a 55.970 euro, a cui vanno aggiunti 980 euro per i costi di consegna.

La terza fila di sedili può essere scelta sia con interni neri che in una versione con sedili parzialmente bianchi, con un costo aggiuntivo di 1.200 euro per la configurazione più luminosa. In entrambi i casi, l’aggiunta dei sette posti costa sempre 2.500 euro.

Tesla descrive la Model Y come un SUV ideale per le famiglie, e l’introduzione della versione a sette posti ne aumenta ulteriormente la flessibilità. I sedili posteriori possono essere facilmente raggiunti. Tutto merito di un sistema che permette alla seconda fila di scorrere in avanti e abbassarsi con un semplice tocco di pulsante.

Le recensioni effettuate negli Stati Uniti hanno rivelato che lo spazio per i passeggeri della terza fila è piuttosto limitato. La caratteristica, descritta come piuttosto scomoda, inoltre, sembra confermata anche nella versione europea, stando alla recensione di qualche giornale britannico.

In Europa la Tesla Model Y LR AWD rimane disponibile anche con un finanziamento a tasso zero. Tuttavia, l’opzione per i sette posti non è combinabile con lo sconto di 6.000 euro offerto da Tesla per i modelli pre-prodotti.