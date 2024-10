Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa a settembre: ecco la classifica

Il settore delle auto elettriche nel 2024 ha registrato numeri decisamente negativi rispetto al 2023. In particolare, la Tesla Model Y ha visto crollare le vendite rispetto all’anno precedente, quando ha portato a casa il premio di auto più venduta al mondo. La casa automobilistica statunitense ha intenzione di invertire la rotta con l’arrivo della nuova Model Y Juniper, la cui produzione inizierà a breve. Nonostante le difficoltà, i dati dicono che la Model Y ha immatricolato un totale di 28.680 unità a settembre 2024 in Europa, in calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo però non nega al SUV elettrico la prima posizione, con un bel distacco rispetto alla seconda classificata.

Tesla Model Y, nonostante le vendite in calo, è l’auto più venduta in Europa a settembre 2024

Dietro la Model Y non troviamo più la Dacia Sandero, con cui compete per il primo posto quest’anno, ma la Volkswagen Tiguan, che si ferma a 20.763 unità con una crescita del 28%, davanti alla Renault Clio, con 20.306 unità. La Dacia Sandero deve accontentarsi questa volta della quarta posizione con le sue 19.346 unità, in calo dello 0,5% rispetto all’anno scorso.

La Kia Sportage, con 16.284 unità vendute, dovrà lottare per il quinto posto con la Peugeot 208, che la insegue con 16.103 immatricolazioni. C’è anche una serrata competizione per il settimo posto, con la Volkswagen Golf davanti alla Toyota Yaris Cross con 15.722 e 15.498 unità vendute. La prima auto elettrica della classifica, dopo la Model Y, è la Model 3, che ha raggiunto 11.088 unità.

Per quanto riguarda le vendite cumulative nei primi nove mesi dell’anno, la Dacia Sandero guida il gruppo con un totale di 203.474 unità, seguita dalla Volkswagen Golf con 165.370 unità e la Renault Clio in terza posizione con 162.021 esemplari. Secondo i dati di Dataforce, la Clio ha superato la T-Roc, che si trova ora al quarto posto con 156.803 vendite.

Il quinto posto è occupato dalla Tesla Model Y con 155.428 immatricolazioni, che le ha permesso di superare la Yaris Cross con 146.511 unità e la Peugeot 208 con 146.448 vendite. Ad agosto, la Model Y occupava l’ottavo posto e a luglio il nono nelle vendite generali. Difficile che riesca a ripetere i risultati del 2023, poiché la Sandero è molto lontana, ma il SUV elettrico ha ancora la possibilità di puntare al podio.

Vendite in Europa nel periodo gennaio-settembre 2024