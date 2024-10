Tesla, il sistema FSD nuovamente sotto inchiesta

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia americana che si occupa della tutela e della sicurezza del traffico stradale, ha annunciato meno di 48 ore fa di aver avviato un’indagine sul software di guida autonoma di Tesla.

L’indagine arriva in seguito a quattro incidenti, tra cui uno, purtroppo, rivelatosi mortale. Gli episodi si sono verificati mentre era attivo il sistema di assistenza alla guida e in situazioni di visibilità ridotta. L’Office of Defect Investigation della NHTSA, nella sua comunicazione, dichiara di aver segnalato che in quattro casi, un veicolo Tesla è stato coinvolto in un incidente entrando in zone con “scarsa visibilità”, mentre utilizzava il sistema Full Self-Driving (FSD).

L’obiettivo dell’indagine è valutare come il software FSD di Tesla gestisca situazioni di visibilità limitata e individuare eventuali altri problemi tecnici. Tesla, al momento, non ha fornito commenti immediati quando interpellata dai media.

Prima dell’apertura dei mercati, il titolo della casa automobilistica ha registrato un leggero calo. D’altronde, questa nuova inchiesta potrebbe rappresentare un ostacolo per Elon Musk e i suoi progetti futuri, alcuni dei quali annunciati come pronti a rivoluzionare il settore automobilistico con la tecnologia di guida autonoma e i taxi robotizzati.

Il richiamo arriva in un momento in cui l’azienda affronta una crescente concorrenza e una domanda in calo per i modelli tradizionali. Solo la scorsa settimana, Musk ha svelato il prototipo del Tesla Cybercab, il robotaxi a due posti senza volante né pedali, dotato di telecamere e intelligenza artificiale per navigare in autonomia.

Come sappiamo, però, la tecnologia di assistenza alla guida di Tesla richiede l’attenzione costante del conducente. Il sistema Tesla è finito sotto la lente d’ingrandimento giuridica specialmente dopo due incidenti mortali che hanno coinvolto la guida autonoma. Incubi senza fine, dunque, anche dopo che, a dicembre, Tesla ha richiamato oltre due milioni di veicoli negli States per implementare ulteriori misure di sicurezza nel suo sistema avanzato di assistenza alla guida, Autopilot.