Tesla Model Y Juniper, confermata la versione 7 posti: ecco quando arriverà

La nuova Tesla Model Y, conosciuta come Juniper, è ordinabile in Italia da poche settimane. Al momento è disponibile soltanto in versione Launch Series, ma nel corso dell’anno sono previste anche versioni “standard” e più economiche. Non solo, perché la casa automobilistica guidata da Elon Musk ha confermato anche l’arrivo di una variante a 7 posti che debutterà sul mercato entro la fine dell’anno. Ricordiamo che, per la versione Launch Series, l’azienda farà partire le consegne da marzo.

Tesla Model Y: entro la fine del 2025 arriverà anche la variante a 7 posti

La Tesla Model Y, in versione a 7 posti, si conferma la risposta ideale per le famiglie numerose alla ricerca di un’auto elettrica spaziosa ma dal prezzo più accessibile rispetto alla Model X. Questa configurazione, richiesta a gran voce dai clienti, offre una versatilità extra necessaria per il trasporto di più passeggeri, sebbene la terza fila risulti più adatta a tragitti brevi.

Con il recente restyling, la Model Y ha fatto un significativo passo avanti in termini di qualità, efficienza e comfort. Questo aggiornamento ha interessato sia gli esterni che gli interni, introducendo importanti migliorie tecniche come sospensioni ottimizzate e vetri acustici laminati per una maggiore insonorizzazione dell’abitacolo. Tesla ha inoltre in programma di ampliare la gamma con nuove versioni, tra cui una variante Performance e una Long Range. Maggiori dettagli in merito arriveranno nei prossimi mesi.

Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare novità che riguardano anche la Model Q. Questo modello dovrebbe essere proposto ad un prezzo più accessibile rispetto alla Model Y e Model 3. La nuova elettrica dovrebbe entrare in produzione entro la metà del 2025. Inoltre, si attendono novità anche per quanto riguarda il Cybercab, il veicolo a guida 100% autonoma senza volante né pedali, che dovrebbe fare il suo debutto sul mercato nel 2026, anche se alcuni analisti credono che l’azienda non riuscirà a rispettare i tempi. Nel frattempo alcuni spoiler avrebbero svelato la futura gamma del marchio.