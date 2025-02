Tesla Model Y Juniper: ecco le novità tecniche per efficienza e comfort

La Tesla Model Y si rinnova con il restyling denominato Juniper, già ordinabile in Italia con consegne previste a partire da marzo. I dettagli del restyling sono stati recentemente illustrati durante un incontro nella Silicon Valley tra rappresentanti Tesla e un club di proprietari, dove sono intervenuti Nathan Di Giusto, responsabile progettazione della piattaforma di Model 3 e Y, ed Emmanuel Lamacchia, responsabile del programma Model Y.

Tesla Model Y Juniper: svelate altre novità legate ad efficienza e comfort

Le modifiche estetiche includono la rimozione del caratteristico logo dalla carrozzeria, per far spazio alla scritta “Tesla” sul posteriore, e l’introduzione di nuove colorazioni. Un cambiamento che ha fatto piacere ai consumatori riguarda il ritorno della leva degli indicatori di direzione, precedentemente sostituita da pulsanti (che rimangono comunque disponibili), una decisione presa in risposta ai feedback dei clienti.

Sul fronte del comfort, la nuova Model Y introduce diverse migliorie per l’insonorizzazione: sedili posteriori elettrici con meccanismo proprietario Tesla, portabicchieri in moquette, nuovi rivestimenti e vetri posteriori stratificati. Il tetto in vetro presenta ora un doppio rivestimento metallico con strati d’argento, migliorando sia l’isolamento acustico che termico.

L’efficienza energetica è stata ottimizzata attraverso vari interventi: revisione dell’illuminazione interna e della console centrale, riduzione della resistenza delle pinze freno e ottimizzazione dell’impianto di climatizzazione con ventole a velocità ridotta. Questi miglioramenti hanno portato a un incremento dell’autonomia stimato del 2,8% rispetto al modello precedente.

Tra le innovazioni tecnologiche spicca l’implementazione di sensori avanzati capaci di rilevare la presenza umana nell’abitacolo attraverso il monitoraggio di battito cardiaco e respirazione. La chiusura di portiere e bagagliaio è stata inoltre resa più fluida. Il modello è attualmente disponibile in Italia nella versione Launch Series Long Range, con un prezzo di partenza di 60.990 euro, in attesa del lancio di ulteriori varianti.