Tesla Cybercab, avviati i test del veicolo a guida autonoma: ha il volante

La presentazione del Tesla Cybercab ha attirato l’attenzione per il design del veicolo, per il suo potenziale prezzo, e soprattutto per avere un interno senza volante né pedali. Il suo obiettivo è essere 100% autonomo, senza che i passeggeri debbano intervenire. Ora, il veicolo è stato avvistato sulle strade americane, ma non proprio com’è stato presentato da Elon Musk lo scorso ottobre.

Tesla Cybercab: il veicolo a guida autonoma avvistato con volante

Nel corso della presentazione, Tesla non ha svelato i dettagli sulle specifiche tecniche del Cybercab, limitandosi a condividere solo alcune informazioni. Il lancio è previsto tra il 2026 e il 2027, con un prezzo di partenza competitivo inferiore ai 30.000 dollari. Il veicolo sarà costruito sulla nuova piattaforma di terza generazione Tesla e promette costi operativi contenuti, stimati intorno ai 0,20 dollari per miglio percorso.

Per quanto riguarda il design, si distinguerà per un abitacolo essenziale a due posti, caratterizzato da porte con apertura verticale “a farfalla”. Il costruttore ha confermato che il modello sarà commercializzato anche per il mercato privato, non limitandosi quindi al solo settore commerciale o dei servizi di trasporto.

Il Tesla Cybercab è stato presentato senza volante né pedali, dato che sarà un veicolo con guida 100% autonoma. Tuttavia, nelle ultime foto spia apparse sul web, si vede un conducente e un volante. Il veicolo è stato avvistato nei pressi della Gigafactory Tesla del Texas. La presenza del volante ha generato ipotesi sull’esistenza di una possibile variante alternativa rispetto al modello completamente autonomo annunciato. Tuttavia, una spiegazione più plausibile suggerisce che si tratti semplicemente di una configurazione temporanea necessaria per la fase di test e sviluppo del veicolo, piuttosto che di una versione destinata alla produzione in serie.

Senza dubbio, questa foto è una prova che la tecnologia di guida autonoma di Tesla non è ancora, neanche lontanamente, pronta per eliminare il volante dal veicolo. La tecnologia sarà perfezionata specialmente nel corso del 2025, quando dovrebbero iniziare ufficialmente i test su strada e in condizioni “normali” di traffico.