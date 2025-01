Tesla Model Y, la nuova Juniper sbarca in Italia: ecco quanto costa

Dopo aver aperto gli ordini in Cina, Tesla mette a disposizione la nuova Model Y Juniper anche in Italia. Anche in questo caso le consegne inizieranno a partire da marzo. Tuttavia, al momento è ordinabile soltanto la versione Launch Series, ad un prezzo forse considerato troppo alto rispetto al “vecchio” modello.

Tesla Model Y, ecco quanto costa in Italia

La nuova Tesla Model Y 2025 sbarca anche in Europa, dopo aver fatto il suo debutto in Cina e altri mercati asiatici. Il crossover elettrico ora si distingue totalmente dalla berlina Model 3, aggiornata alla fine del 2023. Il frontale si avvicina al design del Cybertruck e del futuro Cybercab. Per quanto riguarda il posteriore, qui è presente una fascia LED che attraversa tutto il portellone e collega i fanali.

Sul configuratore italiano è spuntata la Model Y 2025 Long Range con trazione integrale. L’autonomia, stimata secondo il ciclo WLTP, è di 586 km, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi. La velocità massima è di 201 km/h, leggermente più bassa rispetto al modello precedente.

Il modello Launch Series prevede elementi speciali come il badge sul portellone posteriore e sulle luci di protezione delle portiere. Le finiture sono in tessuto premium e gli interni neri sono rivestiti in pelle scamosciata vegana. Il logotipo Launch Series si trova invece sulle soglie battitacco e sulla consolle di ricarica. Infine, questo modello è dotato di Accelerazione Boost.

Il prezzo della nuova Tesla Model Y 2025 parte da 60.990 euro e sale fino a 61.975 euro includendo le spese di immatricolazione e consegna e contributo PFU. Successivamente arriveranno le altre versioni che, ovviamente, avranno un prezzo di partenza più basso rispetto alla Launch Series.