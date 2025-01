Tesla: emergono nuovi dettagli sulla nuova Model Q in arrivo nel 2025

In questi giorni stanno emergendo notizie sulle prossime mosse di Tesla. Tra queste c’è il lancio di un modello più economico, che le permetterebbe di recuperare quote di mercato perse nel 2024 e raggiungere l’obiettivo di aumentare i numeri del 30% quest’anno. La chiave di tutto questo sarà il lancio di un nuovo modello, sul quale nelle ultime ore sono emerse interessanti novità.

Tesla Model Q: le ultime novità sul nuovo modello economico in arrivo quest’anno

Come abbiamo annunciato ieri, l’idea di Tesla sarebbe quella di lanciare una proposta un po’ più economica, ma non molto differenziata dalla Model 3, e secondo le indiscrezioni dovrebbe costare circa 37.500 dollari. Un prezzo forse ancora troppo alto per combattere la concorrenza cinese. Ed è proprio dalla Cina che arrivano le novità. Secondo i media locali, Tesla avrebbe optato finalmente per il piano iniziale di lanciare un modello compatto, e non un adattamento o una versione rivisitata della Model 3.

Dalla Cina dicono che la Tesla Model Q sarà una compatta di circa 4 metri di lunghezza. Quindi, entrerà direttamente in un segmento B con molto appeal in Cina quanto in Europa. Avrà varianti con uno e due motori, con una batteria che sarà il 25% più piccola di quella della Model 3, quindi nella variante standard si parlerebbe di circa 42 kWh, che significa potrà percorrere circa 350 km stimati secondo il ciclo WLTP, mentre la Long Range si aggirerebbe intorno ai 56 kWh, ovvero 430 km con una singola carica.

Il nuovo modello utilizzerà parte dei componenti delle piattaforme attuali di Model 3 e Model Y, e sarà costruito partendo dalla nuova piattaforma Tesla, il che permetterà di ridurre i costi e accelerare il suo arrivo sul mercato. Uno dei punti fondamentali sarà la batteria, più potente, sicura ed economica, che molto probabilmente userà la tecnologia LFP.

Secondo la stampa cinese, grazie alla forte riduzione dei costi, la versione base, in Cina, potrebbe partire da un prezzo di 140.000 yuan, che al cambio sono appena 18.600 euro. Se consideriamo che la differenza della Model 3 entry level tra Cina ed Europa è di circa il 27%, questo potrebbe significare che la Model Q potrebbe partire da circa 23.700 euro. Una cifra che potrebbe mettere in seria difficoltà la concorrenza. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito.