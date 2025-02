Da un video pubblicato da Tesla arrivano alcuni spoiler sul futuro della gamma

Tesla ha recentemente svelato la versione aggiornata della sua Model Y, rilasciandola quasi simultaneamente in tutti e quattro i suoi stabilimenti globali. Tuttavia, a causa di una capacità produttiva ancora limitata, l’azienda sta attualmente commercializzando solo i modelli più costosi della Launch Series. Ma anche se l’aggiornamento alla Model Y, il veicolo elettrico più venduto di Tesla, è già molto atteso, è l’arrivo di nuovi modelli a suscitare ancora più entusiasmo tra i fan del marchio.

Tra le novità più attese ci sono modelli più accessibili, la cui produzione dovrebbe iniziare nella prima parte del 2025. Nonostante non siano ancora chiari i dettagli su quanti e quali nuovi modelli Tesla intenda introdurre, alcune indiscrezioni suggeriscono che l’azienda stia lavorando su un elettrico compatto insieme a modelli di dimensioni superiori.

In particolare, l’attenzione è concentrata sul Cybercab, il cui lancio definitivo è previsto per il 2026. L’idea di un veicolo elettrico compatto e conveniente, in effetti, ha già suscitato grande interesse, specialmente in mercati come Cina ed Europa, dove le auto di dimensioni più contenute sono molto apprezzate.

Purtroppo, non ci sono molte informazioni aggiuntive sui futuri piani di Tesla. La Casa americana ha comunque confermato che i nuovi modelli sarebbero arrivati prima del previsto, ossia entro la prima metà del 2025, invece che nella seconda metà del 2025 come inizialmente annunciato. Inoltre, l’azienda ha accennato al fatto che i veicoli di nuova generazione sfrutteranno sia elementi della piattaforma attuale che della nuova piattaforma in fase di sviluppo.

Tesla non ha fornito dettagli concreti, limitandosi a ripetere successivamente che i modelli più convenienti sarebbero stati pronti per la produzione a partire dalla prima metà del 2025. Non è chiaro se questa tempistica si applica a tutti i nuovi modelli o solo a alcuni di essi, e se includeranno anche le versioni aggiornate dei veicoli già esistenti, come la rinnovata Model Y.

In un video con Franz von Holzhausen, capo progettista di Tesla, e Lars Moravy, ingegnere capo, l’azienda ha fatto trapelare la sagoma di tre nuovi veicoli, di cui due coperti da teloni. La terza auto era parzialmente nascosta dietro una Model Y, quindi non è completamente visibile. Visto l’approccio meticoloso di Tesla nel gestire queste rivelazioni, è improbabile che si tratti di un errore. Piuttosto, sembra che Tesla stia volutamente accennando ai suoi piani futuri, mostrando come sta lavorando su nuovi modelli.

La sagoma più chiara nel video mostra una coupé che potrebbe essere il Cybercab o un modello correlato, anche se potrebbe trattarsi anche della tanto vociferata compatta. Tesla non ha bisogno di coprire il Cybercab, visto che sappiamo già com’è, quindi è plausibile che quella silhouette appartenga a un altro veicolo.

Sulla sinistra, un altro veicolo coperto sembra essere un modello più grande, con una forma da crossover. Infine, l’auto arancione visibile tra il crossover nero e la Model Y sembra un crossover compatto, con un design con sbalzo anteriore corto e rivestimenti in plastica intorno ai passaruota. Potrebbe trattarsi di un prototipo ancora in fase di sviluppo. La suspense continua.