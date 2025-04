Tesla Model Y, in arrivo una variante low-cost: ecco i primi dettagli

Sono tante le novità in arrivo da parte di Tesla. Tra queste c’è anche la Model Y Juniper, già annunciata da tempo e disponibile in Italia. Tuttavia, è in arrivo una nuova variante low-cost meno accessoriata, una soluzione che toccherà presto anche con la Tesla Model 3.

Advertisement

Tesla Model Y: presto il debutto di una variante entry-level super economica

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina, il progetto del nuovo SUV elettrico prende il nome di E80. Il nuovo SUV accessibile dovrebbe avere una batteria da 50 kWh, cerchi più piccoli, illuminazione interna monocromatica, sedili in tessuto senza ventilazione e riscaldamento e tetto in metallo. Inoltre, non ci saranno i display posteriori e l’impianto audio sarà più essenziale.

Advertisement

Per quanto riguarda il prezzo, in Cina dovrebbe partire da 150.000 yuan (circa 18.100 euro), ma c’è anche chi dice che potrebbe avere un prezzo di 210.000 yuan, circa 25.350 euro. Parliamo di un prezzo minore di circa 7.000 euro rispetto alla versione “base” attuale.

Il suo arrivo sul mercato potrebbe avvenire già a partire dal mese di maggio. Al momento si tratta di voci non ufficiali, dunque ci aspettiamo conferme a riguardo. Ultimamente la casa automobilistica ha fatto lo stesso con il Cybertruck, presentando una versione più accessibile del pickup elettrico negli Stati Uniti.

Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche la tanto chiacchierata Tesla Model Q, primo modello low-cost della nuova gamma. Sarà una sorta di Model Y più compatta e meno accessoriata, con un prezzo di partenza tra i 25.000 e 30.000 euro.