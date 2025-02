Tesla Model Q: nuovi indizi sulla compatta low-cost elettrica

L’attesa per la nuova Tesla Model Q è davvero molto alta, tanto che fioccano nuovi render online ogni giorno. Queste interpretazioni cercano di immaginare il possibile design del nuovissimo modello della casa automobilistica guidata da Elon Musk. Secondo le indiscrezioni, sembra che questo veicolo sia stato fortemente richiesto dagli azionisti, in quanto Musk era inizialmente molto scettico su un modello low-cost simile.

Tesla Model Q: un nuovo render immagina il suo design

Tesla sta attraversando un periodo molto difficile, al quale potrebbe aver contribuito anche il comportamento di Musk, negli ultimi tempi sempre più con le mani in pasta nella politica. Inevitabilmente si sono creati malcontenti tra la clientela, divisa tra chi appoggia le sue idee e chi invece ne prende le distanze. Tra questi anche alcuni azionisti, che attendono con impazienza il lancio della nuova Model Q compatta, vista come una possibile soluzione per risollevare le sorti dell’azienda.

Al momento non ci sono tantissime informazioni sul veicolo. Secondo le ultime indiscrezioni, Tesla dovrebbe utilizzare la piattaforma e la tecnologia del Cybercab, il robotaxi presentato lo scorso ottobre, adottando però un design esterno e interno simile alla nuova Model Y 2025, disponibile in Italia da poche settimane. La Model Q potrebbe quindi essere una “Model Y in miniatura”, un SUV urbano dal prezzo più accessibile rispetto alla Model 3, che in Italia parte da circa 36.000 euro.

Sebbene non si conoscano molti dettagli in merito, numerosi designer sul web stanno creando le loro interpretazioni. Tra questi, il designer Giorgi Tedoradze ha realizzato un render della Tesla Model Q che appare compatta ma dall’aspetto aggressivo. Pur essendo un design accattivante, resta da vedere se con tali caratteristiche Tesla riuscirebbe a mantenere un prezzo inferiore ai 30.000 euro.