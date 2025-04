Tesla Cybertruck, arriva la versione entry-level: meno prestazioni, ma più autonomia

Diciamoci la verità, il Tesla Cybertruck ha deluso le aspettative. Certo, non che erano molto alte. Sin dalla sua presentazione nel 2019 molti analisti hanno descritto il pickup elettrico come complicato e pericoloso, per via della sua carrozzeria in acciaio inossidabile. In qualche modo hanno avuto ragione, poiché poche settimane fa la casa automobilistica ha richiamato tutti gli esemplari prodotti fino ad ora a causa di alcuni pannelli che si staccavano. Lo scorso anno l’azienda ha venduto circa 30.000 unità del bestione elettrico, una cifra molto al di sotto delle aspettative.

Ora, per spingere le vendite, Tesla ha presentato negli Stati Uniti il Cybertruck Long Range con trazione posteriore (RWD), ovvero la versione entry-level del suo pickup elettrico. Questo modello si distingue per l’adozione di un singolo motore elettrico e per una dotazione meno ricca rispetto alle varianti più potenti.

Tesla Cybertruck: ecco la versione entry level con più autonomia e singolo motore elettrico

Le prestazioni sono inevitabilmente più contenute: per accelerare da 0 a 100 km/h servono 6,2 secondi, contro i 4,1 secondi della versione a trazione integrale (AWD) e i 2,6 secondi della variante più sportiva Cyberbeast. La velocità massima, invece, è di 180 km/h, identica alla AWD ma inferiore ai 209 km/h del Cyberbeast.

La minore potenza incide anche sulla capacità di traino, che si ferma a circa 3.400 kg, contro i quasi 5.000 kg delle varianti AWD. Tuttavia, questa versione RWD vanta un’efficienza superiore e autonomia più elevata dell’intera gamma: 582 km con una carica, rispetto ai 523 km della AWD e ai 515 km del Cyberbeast.

Come anticipato, anche la dotazione è semplificata: troviamo sedili in tessuto, interni grigi, sedili anteriori riscaldati ma non ventilati, una console standard e l’assenza del display da 9,4 pollici per la seconda fila. Anche l’impianto audio è più semplice, con sette altoparlanti e senza cancellazione attiva del rumore. Manca inoltre la presenza delle prese di corrente nel cassone e nella cabina, incluse invece nei modelli superiori.

Il prezzo? Si parte da 69.990 dollari, che scendono a 62.490 dollari grazie al credito d’imposta federale. Resta da vedere se questa nuova versione saprà dare una spinta decisiva alle vendite del Cybertruck.