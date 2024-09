Tesla Model Y: la nuova Juniper sarà molto simile alla Model 3 Highland?

Tesla continua con i test su strada della Model Y Juniper, restyling del SUV elettrico che lo scorso anno ha primeggiato la classifica dei veicoli più venduti al mondo. Con tutta probabilità lo stesso successo non si ripeterà quest’anno, a causa del forte crollo delle vendite. Per questo motivo Elon Musk vuole portare al debutto il nuovo modello quanto prima. Grazie alle nuove foto spia pubblicate nelle ultime settimane, Auto Express ha realizzato un render che cerca di immaginare come sarà la versione finale della Model Y Juniper.

Tesla Model Y Juniper: ecco come potrebbe essere il restyling del SUV elettrico

Tesla al momento sta concentrando le sue forze sul Robotaxi, che debutterà il prossimo 10 ottobre con una presentazione in stile Hollywoodiano, dato che si terrà all’interno degli studi Warner Bros in California. Durante l’evento Musk potrebbe svelare anche nuovi dettagli sulla Model 2, prima low-cost elettrica del marchio e, appunto, sulla Model Y Juniper. Già in passato l’imprenditore di origini sudafricane disse che il nuovo modello del SUV elettrico non sarebbe arrivato sul mercato nel 2024. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe debuttare nel primo trimestre del 2025.

Il render realizzato dal magazine inglese immagina la Model Y Juniper con uno stile che si avvicina alla recente Model 3 Highland, arrivata sul mercato lo scorso anno. Ciò che accomunerà la berlina e il SUV elettrici sarà il frontale, oltre che i gruppi ottici. L’elemento distintivo sarà sicuramente il posteriore che presenterà una barra luminosa a tutta larghezza con la scritta Tesla, che sostituirà il logo. I gruppi ottici posteriori, così come quelli anteriori, dovrebbero essere simili a quelli proposti con la Model 3.

Saranno inoltre apportati alcuni miglioramenti aerodinamici alla carrozzeria e ai cerchi. Ciò dovrebbe consentire alla versione Long Range di percorrere circa 800 km con una singola carica. Non ci resta che scoprire se arriveranno ulteriori novità durante la presentazione del Robotaxi il prossimo 10 ottobre.