Tesla Model S Plaid, nuovo record sul quarto di miglio: battute le rivali

Una Tesla Model S Plaid ha stabilito un nuovo record nel quarto di miglio in un tempo di 8,56 secondi. Per raggiungere questo risultato, gli interni sono stati letteralmente svuotati di ogni cianfrusaglia, lasciando soltanto lo stretto necessario. Dal video, infatti, è possibile notare la presenza di cavi a vista sul cruscotto. La Tesla Model S Plaid è probabilmente il veicolo di produzione con l’accelerazione più rapida al mondo, e questo video non fa altro che dimostrarlo, nonostante sia stati appunto alleggerito.

Tesla Model S Plaid è l’auto più veloce al mondo sul quarto di miglio: battuto il record della Lucid Air Sapphire

Il veicolo elettrico della casa automobilistica di Elon Musk si avvicina altre auto come la Rimac Nevera, ma stiamo parlando di un veicoli da 2 milioni di dollari contro i circa 90.000 della Tesla, e la Lucid Air Sapphire, che in passato ha sconfitto la Model S Plaid in 9 secondi sul quarto di miglio.

Ora la Tesla Model S Plaid avrà sicuramente da festeggiare sulle rivali, anche se alleggerita svuotando gli interni e con particolari ottimizzazioni come la temperatura degli pneumatici. Indipendentemente da ciò, è impressionante vedere un veicolo da 90.000 dollari praticamente di serie, o per lo meno senza modifiche al gruppo propulsore, percorrere un quarto di miglio in 8,56 secondi, superando veicoli che costano migliaia di dollari in più.

Di recente diversi proprietari di Model S hanno raccontato la loro esperienza con i loro esemplari, lodando specialmente la longevità della batteria del veicolo. Tra chi ha risparmiato 100.000 dollari in pochi anni, rispetto ad un veicolo a combustione, a chi ha percorso ben 700.000 km con la batteria originale, senza dover fare grandi interventi di manutenzione. Un altro, invece, ha voluto estendere l’autonomia del veicolo a modo suo, installando un motore diesel che ora consente alla Model S di percorrere ben 5.000 km con una singola carica. Nel frattempo, si parla anche di una nuova generazione, che potrebbe arrivare nei prossimi anni.